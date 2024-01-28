Рейсы из Екатеринбурга в Уфу и Сургут задержали. Скрин

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© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, аэропорт кольцово, оак, объединенная авиастроительная корпорация
На время ожидания пассажирам предложили еду и напитки Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейсы компании Utair в Уфу на 10 часов и в Сургут на четыре часа. Информация об этом следует из онлайн-табло на сайте аэропорта.

«Рейс UT-105 авиакомпании Utair из Екатеринбурга в Уфу задержан. Вылет воздушного судна B-737 ожидался в 11:25, однако он перенесен на 21:30. Самолет должен был прибыть в Уфу в 13:00. Вылет по рейсу UT-112 из Екатеринбурга в Сургут должен был состоятся в 21:10, однако он ожидается в 01:00», — следует из онлайн-табло.

Представитель компании рассказал корреспонденту URA.RU, что причина задержки рейса — техническая неисправность борта, который должен был вылететь в Уфу. Из-за замены самолета также изменилось время вылета в Сургут. Пассажирам предложили еду, напитки и места в гостинице на время ожидания резервного судна.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейсы компании Utair в Уфу на 10 часов и в Сургут на четыре часа. Информация об этом следует из онлайн-табло на сайте аэропорта. «Рейс UT-105 авиакомпании Utair из Екатеринбурга в Уфу задержан. Вылет воздушного судна B-737 ожидался в 11:25, однако он перенесен на 21:30. Самолет должен был прибыть в Уфу в 13:00. Вылет по рейсу UT-112 из Екатеринбурга в Сургут должен был состоятся в 21:10, однако он ожидается в 01:00», — следует из онлайн-табло. Представитель компании рассказал корреспонденту URA.RU, что причина задержки рейса — техническая неисправность борта, который должен был вылететь в Уфу. Из-за замены самолета также изменилось время вылета в Сургут. Пассажирам предложили еду, напитки и места в гостинице на время ожидания резервного судна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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