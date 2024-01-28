Рейсы из Екатеринбурга в Уфу и Сургут задержали. Скрин

28 января 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

На время ожидания пассажирам предложили еду и напитки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейсы компании Utair в Уфу на 10 часов и в Сургут на четыре часа. Информация об этом следует из онлайн-табло на сайте аэропорта. «Рейс UT-105 авиакомпании Utair из Екатеринбурга в Уфу задержан. Вылет воздушного судна B-737 ожидался в 11:25, однако он перенесен на 21:30. Самолет должен был прибыть в Уфу в 13:00. Вылет по рейсу UT-112 из Екатеринбурга в Сургут должен был состоятся в 21:10, однако он ожидается в 01:00», — следует из онлайн-табло. Представитель компании рассказал корреспонденту URA.RU, что причина задержки рейса — техническая неисправность борта, который должен был вылететь в Уфу. Из-за замены самолета также изменилось время вылета в Сургут. Пассажирам предложили еду, напитки и места в гостинице на время ожидания резервного судна. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово (https://svx.aero/board/dep-ut-12684760) Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово (https://svx.aero/board/dep-ut-12684380/)

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейсы компании Utair в Уфу на 10 часов и в Сургут на четыре часа. Информация об этом следует из онлайн-табло на сайте аэропорта. «Рейс UT-105 авиакомпании Utair из Екатеринбурга в Уфу задержан. Вылет воздушного судна B-737 ожидался в 11:25, однако он перенесен на 21:30. Самолет должен был прибыть в Уфу в 13:00. Вылет по рейсу UT-112 из Екатеринбурга в Сургут должен был состоятся в 21:10, однако он ожидается в 01:00», — следует из онлайн-табло. Представитель компании рассказал корреспонденту URA.RU, что причина задержки рейса — техническая неисправность борта, который должен был вылететь в Уфу. Из-за замены самолета также изменилось время вылета в Сургут. Пассажирам предложили еду, напитки и места в гостинице на время ожидания резервного судна.