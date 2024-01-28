Как устроена российская полярная станция «Восток»: интересные факты

Путин запустил новый зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде

28 января 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

На станции «Восток» открыт новый зимовочный комплекс Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Антарктиде состоялся запуск российского зимовочного комплекса на станции «Восток». Президент России Владимир Путин отметил, что запуск комплекса является важным и знаменательным событием для страны. URA. RU в своем материале собрало информацию о том, как устроена полярная станция. Зачем России станция «Восток» Для чего происходят различные поиски в Антарктиде? Ведь это требует финансовых затрат на содержание станции, труда и здоровья ученых. Однако полярники выполняют важные научные задачи. Они собирают данные об изменении климата, ведут геофизические наблюдения и проводят медицинские эксперименты. Особое внимание уделяется отслеживанию состояния озонового слоя и изучению рисков глобального потепления. Важной миссией станции «Восток» является исследование древнего озера под ледником. Это озеро существует с доисторических времен, когда на Антарктиде царил теплый климат. Ученые бурят скважину, чтобы изучить состав и микромир этого древнего озера. Пока что исследования ведутся в верхних слоях, но ученым предстоит изучить более глубокие секции и совершить революционные открытия. История станции «Восток» Станция «Восток» была основана в 1957 году во время второй советской антарктической экспедиции и находится на ледяном куполе Антарктиды на высоте 3,5 тысячи метров. Она названа в честь парусного шлюпа «Восток», который был одним из кораблей антарктической экспедиции 1819—1821 годов. Станцию долгое время возглавлял полярник Василий Сидоров. Объект является единственной российской внутриконтинентальной антарктической станцией. Толщина ледяного покрова под станцией составляет 3700 метров, а ложе ледника находится примерно на 200 метров ниже уровня моря. В каких условиях работают ученые на станции «Восток» Президент России Владимир Путин заявил, что станция «Восток» находится в суровых условиях Южного полюса Антарктики. Температуры на станции могут достигать минус 80 градусов в августе. Кроме того, станция расположена на высоте около 3500 метров, имеет низкое содержание кислорода и подвержена сухости воздуха и сильному ультрафиолетовому излучению. Все это делает условия на станции чрезвычайно экстремальными. Тем не менее, полярники, ученые и другие специалисты живут и работают здесь, проводя важные исследования. Это действительно подвиг, учитывая трудности, с которыми им приходится сталкиваться, заключил президент. Известно, что дизель-генераторы обеспечивают обогрев и работу приборов на станции. После пожара, который уничтожил генераторы станции, полярники были обесточены в течение восьми месяцев, но они смогли построить печки, чтобы поддерживать тепло с помощью дизельного топлива. Жилое здание станции находится под слоем снега, а освещение осуществляется только дневным светом на улице. Полярники выходят через 50-метровые тоннели, а на поверхности расположены рабочие постройки. В 400 метрах от жилых помещений находится основной приборный комплекс, а в пяти километрах от станции — снегомерный полигон для метеорологических исследований. В жилых помещениях поддерживается температура +15 градусов, в остальных комнатах — около +5 градусов. Полярники активно занимаются спортом, чтобы согреться. Какие были условия на станции «Восток» до недавнего времени По словам Владимира Путина, до недавнего времени на станции условия были скромными и далекими от современного комфорта. Последний капитальный ремонт был проведен более 40 лет назад. Некоторые даже более старые строения уже полностью погребены под снегом, а более новые — частично или полностью погружены на глубину до пяти метров, отметил глава государства. Что из себя представляет новый зимовочный комплекс станции «Восток» Станция «Восток» прошла две реконструкции и три консервации с момента ее открытия. В связи с необходимостью полной замены инфраструктуры станции, был реализован проект строительства нового зимовочного комплекса. Новый комплекс состоит из пяти модульных блоков общей площадью более 3000 квадратных метров. В нем предусмотрено комфортное размещение до 15 человек в зимний период и до 35 человек в сезонный. В двух жилых блоках находятся лаборатории, личные комнаты, кухня, столовая, зона отдыха, спортзал, сауна и медицинский центр с операционной. В двух инженерных блоках расположены котельные, склады, электрощитовые с генератором. В пятом блоке находятся гараж, мастерская и снеготаялка. Комплекс имеет минералловатный утеплитель толщиной до 95 сантиметров, а фасад выполнен из композитных панелей, устойчивых к экстремальным морозам. Все основное оборудование, включая отопление, энерго- и водоснабжение, произведено в России. Как прошла церемония ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко открыли новый зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде. Оба лидера отметили важность этого события для ученых и всей страны. Путин упомянул исторические достижения российских исследователей в Антарктиде, а Лукашенко выразил поддержку плану по развитию исследований в этом регионе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Антарктиде состоялся запуск российского зимовочного комплекса на станции «Восток». Президент России Владимир Путин отметил, что запуск комплекса является важным и знаменательным событием для страны. URA. RU в своем материале собрало информацию о том, как устроена полярная станция. Для чего происходят различные поиски в Антарктиде? Ведь это требует финансовых затрат на содержание станции, труда и здоровья ученых. Однако полярники выполняют важные научные задачи. Они собирают данные об изменении климата, ведут геофизические наблюдения и проводят медицинские эксперименты. Особое внимание уделяется отслеживанию состояния озонового слоя и изучению рисков глобального потепления. Важной миссией станции «Восток» является исследование древнего озера под ледником. Это озеро существует с доисторических времен, когда на Антарктиде царил теплый климат. Ученые бурят скважину, чтобы изучить состав и микромир этого древнего озера. Пока что исследования ведутся в верхних слоях, но ученым предстоит изучить более глубокие секции и совершить революционные открытия. Станция «Восток» была основана в 1957 году во время второй советской антарктической экспедиции и находится на ледяном куполе Антарктиды на высоте 3,5 тысячи метров. Она названа в честь парусного шлюпа «Восток», который был одним из кораблей антарктической экспедиции 1819—1821 годов. Станцию долгое время возглавлял полярник Василий Сидоров. Объект является единственной российской внутриконтинентальной антарктической станцией. Толщина ледяного покрова под станцией составляет 3700 метров, а ложе ледника находится примерно на 200 метров ниже уровня моря. Президент России Владимир Путин заявил, что станция «Восток» находится в суровых условиях Южного полюса Антарктики. Температуры на станции могут достигать минус 80 градусов в августе. Кроме того, станция расположена на высоте около 3500 метров, имеет низкое содержание кислорода и подвержена сухости воздуха и сильному ультрафиолетовому излучению. Все это делает условия на станции чрезвычайно экстремальными. Тем не менее, полярники, ученые и другие специалисты живут и работают здесь, проводя важные исследования. Это действительно подвиг, учитывая трудности, с которыми им приходится сталкиваться, заключил президент. Известно, что дизель-генераторы обеспечивают обогрев и работу приборов на станции. После пожара, который уничтожил генераторы станции, полярники были обесточены в течение восьми месяцев, но они смогли построить печки, чтобы поддерживать тепло с помощью дизельного топлива. Жилое здание станции находится под слоем снега, а освещение осуществляется только дневным светом на улице. Полярники выходят через 50-метровые тоннели, а на поверхности расположены рабочие постройки. В 400 метрах от жилых помещений находится основной приборный комплекс, а в пяти километрах от станции — снегомерный полигон для метеорологических исследований. В жилых помещениях поддерживается температура +15 градусов, в остальных комнатах — около +5 градусов. Полярники активно занимаются спортом, чтобы согреться. По словам Владимира Путина, до недавнего времени на станции условия были скромными и далекими от современного комфорта. Последний капитальный ремонт был проведен более 40 лет назад. Некоторые даже более старые строения уже полностью погребены под снегом, а более новые — частично или полностью погружены на глубину до пяти метров, отметил глава государства. Станция «Восток» прошла две реконструкции и три консервации с момента ее открытия. В связи с необходимостью полной замены инфраструктуры станции, был реализован проект строительства нового зимовочного комплекса. Новый комплекс состоит из пяти модульных блоков общей площадью более 3000 квадратных метров. В нем предусмотрено комфортное размещение до 15 человек в зимний период и до 35 человек в сезонный. В двух жилых блоках находятся лаборатории, личные комнаты, кухня, столовая, зона отдыха, спортзал, сауна и медицинский центр с операционной. В двух инженерных блоках расположены котельные, склады, электрощитовые с генератором. В пятом блоке находятся гараж, мастерская и снеготаялка. Комплекс имеет минералловатный утеплитель толщиной до 95 сантиметров, а фасад выполнен из композитных панелей, устойчивых к экстремальным морозам. Все основное оборудование, включая отопление, энерго- и водоснабжение, произведено в России. Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко открыли новый зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде. Оба лидера отметили важность этого события для ученых и всей страны. Путин упомянул исторические достижения российских исследователей в Антарктиде, а Лукашенко выразил поддержку плану по развитию исследований в этом регионе.