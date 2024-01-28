28 января 2024

Первые российско-белорусские самолеты появятся к 2026 году

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Вместимость самолетов составит 19-ть мест Фото:

Первые российско-белорусские самолеты планируется начать выпускать к 2026 году. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик.

«Должны к 2026 году произвести первых два самолета. Очень важно, что мы уже сегодня имеем твердый заказ — минимальное количество самолетов, которые мы должны будем произвести до 2030 года. Это 85-100 штук», — сказал Пархомчик в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Договор по созданию 19-местного самолета был подписан в прошлом году в Екатеринбурге между белорусским ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» и российским АО «Уральский завод гражданской авиации». Сейчас ведутся совместные разработки самолетов, опытно-конструкторские работы. Предстоит построить 20 тысяч кв.м производственных площадей, приобрести 100 единиц высокосложного оборудования.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главные темы переговоров с президентом России Владимиром Путиным. На встрече были затронуты вопросы военно-промышленного комплекса, а также сотрудничество в Арктике.

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Первые российско-белорусские самолеты планируется начать выпускать к 2026 году. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик. «Должны к 2026 году произвести первых два самолета. Очень важно, что мы уже сегодня имеем твердый заказ — минимальное количество самолетов, которые мы должны будем произвести до 2030 года. Это 85-100 штук», — сказал Пархомчик в интервью телеканалу «Беларусь 1». Договор по созданию 19-местного самолета был подписан в прошлом году в Екатеринбурге между белорусским ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» и российским АО «Уральский завод гражданской авиации». Сейчас ведутся совместные разработки самолетов, опытно-конструкторские работы. Предстоит построить 20 тысяч кв.м производственных площадей, приобрести 100 единиц высокосложного оборудования. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главные темы переговоров с президентом России Владимиром Путиным. На встрече были затронуты вопросы военно-промышленного комплекса, а также сотрудничество в Арктике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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