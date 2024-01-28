Россиянам раскрыли, почему дилеры отказываются от ремонта машин из КНР

Дилеры в России начали испытывать сложности с обслуживанием китайских машин, которые были ввезены параллельным импортом. Об этом рассказали Союзе автосервисов.
«Российские дилеры стали испытывать сложности с обслуживанием автомобилей китайских марок, ввезенных параллельным импортом… Проблема коснулась марок Geely, Exeed и Li Auto», — пишут «Известия» со ссылкой на Союз автосервисов.
Официальное диагностическое оборудование не видит в своей базе машину. В этом заключается основная сложность в техобслуживании таких автомобилей. Как заявили в Geely Motors Russia, диагностические серверы не содержат информацию о машинах, которые были выпущены для рынков других стран. Зачастую дилеры не могут подключиться к автомобилю, чтобы провести диагностику, понять и снять ошибки.
В автомобиле Geely Monjaro около 60 блоков управления. Российская система диагностики не может управлять версиями для китайского рынка. С такой же проблемой столкнулся и владелец китайской премиальной марки Exeed, говорят в Союзе автосервисов.
Автоэксперт Егор Васильев рассказал, как китайские машины выдерживают русские морозы. По его словам, большинство китайских авто неплохо работают в холода, несмотря на отдельные поломки. Но есть нюансы. Часть китайских автомобилей попала в РФ по схеме параллельного импорта. У машин не было инженерной адаптации ни к сильным морозам, ни к резким перепадам температур в РФ.
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