Банкам в РФ выдали новые лимиты по льготной ипотеке на 2,3 трлн

29 января 2024 в 03:56 Размер текста - 17 +

Больше всего допсредств получили «Сбер» и ВТБ Фото: Игорь Пантин © URA.RU Банкам одобрили дополнительные лимиты на выдачу льготной ипотеки по госпрограммам в 2024 году. Их объем составил 2,3 триллиона рублей. Информацию подтвердили в Минфине. «Банки получили дополнительные лимиты по ипотечным госпрограммам в размере 2,3 триллиона рублей. Постановление правительства о дополнительных лимитах было принято в декабре. В Минфине подтвердили подписание постановление правительства», — передают «Известия» информацию от «ДОМ.РФ», чей банк получил допсредства. Большую часть доплимитов получил «Сбер», ВТБ, «Альфа» и банк «ДОМ.РФ». Лимит по семейной ипотеке по 6% расширили на 1,2 триллиона рублей, а льготная ипотека на новостройки под 8% получила дополнительно триллион. Для «Дальневосточной ипотеки» выделили еще 31 миллиард рублей. Данная мера позволит банкам выдавать больше льготных ипотек. В январе президент РФ Владимир Путин заявил о продлении программы по льготной семейной ипотеке под 6% годовых. С его слов в 2024 году расходы из федерального бюджета на их субсидирование возрастут до одного триллиона рублей. Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее также поддержал продление семейной ипотеки.

Банкам одобрили дополнительные лимиты на выдачу льготной ипотеки по госпрограммам в 2024 году. Их объем составил 2,3 триллиона рублей. Информацию подтвердили в Минфине. «Банки получили дополнительные лимиты по ипотечным госпрограммам в размере 2,3 триллиона рублей. Постановление правительства о дополнительных лимитах было принято в декабре. В Минфине подтвердили подписание постановление правительства», — передают «Известия» информацию от «ДОМ.РФ», чей банк получил допсредства. Большую часть доплимитов получил «Сбер», ВТБ, «Альфа» и банк «ДОМ.РФ». Лимит по семейной ипотеке по 6% расширили на 1,2 триллиона рублей, а льготная ипотека на новостройки под 8% получила дополнительно триллион. Для «Дальневосточной ипотеки» выделили еще 31 миллиард рублей. Данная мера позволит банкам выдавать больше льготных ипотек. В январе президент РФ Владимир Путин заявил о продлении программы по льготной семейной ипотеке под 6% годовых. С его слов в 2024 году расходы из федерального бюджета на их субсидирование возрастут до одного триллиона рублей. Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее также поддержал продление семейной ипотеки.