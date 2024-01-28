28 января 2024

Банкам в РФ выдали новые лимиты по льготной ипотеке на 2,3 трлн

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Больше всего допсредств получили «Сбер» и ВТБ Фото:

Банкам одобрили дополнительные лимиты на выдачу льготной ипотеки по госпрограммам в 2024 году. Их объем составил 2,3 триллиона рублей. Информацию подтвердили в Минфине.

«Банки получили дополнительные лимиты по ипотечным госпрограммам в размере 2,3 триллиона рублей. Постановление правительства о дополнительных лимитах было принято в декабре. В Минфине подтвердили подписание постановление правительства», — передают «Известия» информацию от «ДОМ.РФ», чей банк получил допсредства.

Большую часть доплимитов получил «Сбер», ВТБ, «Альфа» и банк «ДОМ.РФ». Лимит по семейной ипотеке по 6% расширили на 1,2 триллиона рублей, а льготная ипотека на новостройки под 8% получила дополнительно триллион. Для «Дальневосточной ипотеки» выделили еще 31 миллиард рублей. Данная мера позволит банкам выдавать больше льготных ипотек.

В январе президент РФ Владимир Путин заявил о продлении программы по льготной семейной ипотеке под 6% годовых. С его слов в 2024 году расходы из федерального бюджета на их субсидирование возрастут до одного триллиона рублей. Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее также поддержал продление семейной ипотеки.

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Банкам одобрили дополнительные лимиты на выдачу льготной ипотеки по госпрограммам в 2024 году. Их объем составил 2,3 триллиона рублей. Информацию подтвердили в Минфине. «Банки получили дополнительные лимиты по ипотечным госпрограммам в размере 2,3 триллиона рублей. Постановление правительства о дополнительных лимитах было принято в декабре. В Минфине подтвердили подписание постановление правительства», — передают «Известия» информацию от «ДОМ.РФ», чей банк получил допсредства. Большую часть доплимитов получил «Сбер», ВТБ, «Альфа» и банк «ДОМ.РФ». Лимит по семейной ипотеке по 6% расширили на 1,2 триллиона рублей, а льготная ипотека на новостройки под 8% получила дополнительно триллион. Для «Дальневосточной ипотеки» выделили еще 31 миллиард рублей. Данная мера позволит банкам выдавать больше льготных ипотек. В январе президент РФ Владимир Путин заявил о продлении программы по льготной семейной ипотеке под 6% годовых. С его слов в 2024 году расходы из федерального бюджета на их субсидирование возрастут до одного триллиона рублей. Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее также поддержал продление семейной ипотеки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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