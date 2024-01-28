28 января 2024

The Times: НАТО объявит о создании «военного Шенгена» до саммита в июле

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«Военный Шенген» упростит передвижение войск в случае конфликта НАТО и РФ Фото:

Страны НАТО объявят введение «военного Шенгена», системы, обеспечивающей свободное передвижение военных конвоев, до саммита альянса в Вашингтоне в июле. Об этом сообщили источники.

«Страны НАТО могут согласовать введение системы „военного Шенгена“. Это произойдет еще до саммита альянса в Вашингтоне в июле», — пишет британское издание The Times со ссылкой на источники.

Блок заинтересован в снижении количества бюрократических норм для повышения мобильности. Также, по словам главы Объединенного командования НАТО генерала Александра Соллфранка, необходимо усилить сотрудничества между государствами — членами альянса в вопросе оборудования. Запрет на использование десантниками из одной страны парашютов из других государств неправильный.

О необходимости создания «военного Шенгена» задумались еще в конце прошлого года. Со слов Соллфранка, система упростит передвижение войск в случае конфликта НАТО и РФ. «Военный шенген» — зона свободного военного прохода, аналогичную политической Шенгенской зоне, которая позволяет свободно передвигаться внутри ЕС.

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Страны НАТО объявят введение «военного Шенгена», системы, обеспечивающей свободное передвижение военных конвоев, до саммита альянса в Вашингтоне в июле. Об этом сообщили источники. «Страны НАТО могут согласовать введение системы „военного Шенгена“. Это произойдет еще до саммита альянса в Вашингтоне в июле», — пишет британское издание The Times со ссылкой на источники. Блок заинтересован в снижении количества бюрократических норм для повышения мобильности. Также, по словам главы Объединенного командования НАТО генерала Александра Соллфранка, необходимо усилить сотрудничества между государствами — членами альянса в вопросе оборудования. Запрет на использование десантниками из одной страны парашютов из других государств неправильный. О необходимости создания «военного Шенгена» задумались еще в конце прошлого года. Со слов Соллфранка, система упростит передвижение войск в случае конфликта НАТО и РФ. «Военный шенген» — зона свободного военного прохода, аналогичную политической Шенгенской зоне, которая позволяет свободно передвигаться внутри ЕС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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