The Times: НАТО объявит о создании «военного Шенгена» до саммита в июле

Страны НАТО объявят введение «военного Шенгена», системы, обеспечивающей свободное передвижение военных конвоев, до саммита альянса в Вашингтоне в июле. Об этом сообщили источники.
«Страны НАТО могут согласовать введение системы „военного Шенгена“. Это произойдет еще до саммита альянса в Вашингтоне в июле», — пишет британское издание
Блок заинтересован в снижении количества бюрократических норм для повышения мобильности. Также, по словам главы Объединенного командования НАТО генерала Александра Соллфранка, необходимо усилить сотрудничества между государствами — членами альянса в вопросе оборудования. Запрет на использование десантниками из одной страны парашютов из других государств неправильный.
О необходимости создания «военного Шенгена» задумались еще в конце прошлого года. Со слов Соллфранка, система упростит передвижение войск в случае конфликта НАТО и РФ. «Военный шенген» — зона свободного военного прохода, аналогичную политической Шенгенской зоне, которая позволяет свободно передвигаться внутри ЕС.
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