Венгрия жестко ответила на желание ЕС подорвать экономику страны

Министр по делам ЕС Бока: Венгрия не поддастся на шантаж Евросоюза по Украине

Венгрия не поддастся на шантаж ЕС, заявил Янош Бока Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Венгрия не изменит своего мнения относительно вопроса финансирования Украины и не станет поддаваться на провокации и шантаж Брюсселя. Так венгерский министр по делам ЕС Янош Бока прокомментировал сообщения о якобы готовности ЕС развязать экономическую войну.

«Венгрия не поддастся на шантаж! По сообщениям прессы, в документе, подготовленном брюссельскими бюрократами, утверждается, что, если на саммите ЕС 1 февраля не будет принято решение о финансировании Украины, то государства — члены публично заявят, что Венгрия не получит причитающиеся ей средства. Они предложат полностью отозвать причитающиеся ей средства», — заявил Бока на станице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр подчеркнул, что Венгрия не связывает финансирование Украины и доступ к фондам ЕС. Подобные заявления Евросоюза лишь подтверждают желание Брюсселя оказать политическое давление, считает Бока.

ЕС якобы собирается обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии. По информации The Financial Times, так Евросоюз хочет подорвать экономику страны в случае отказа согласовать пакет военной помощи Киеву. Вопрос предоставления помощи Киеву будет обсуждаться 1 февраля. Конфликт возник после того, как в декабре 2024 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету сообщества до 2027 года. Он предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе.