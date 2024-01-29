Зеленский предрек раскол в отношениях Европы и США

29 января 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что между США и Европой назревает раскол из-за затягивания помощи Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если США будут затягивать с поддержкой Киева, в Европе поймут, что Вашингтон и ее готов будет бросить в одиночестве в нужный момент. С таким заявлением украинский лидер выступил в интервью немецкому телеканалу ARD. «Если в США будут затягивать с процессами по поддержке Украины — это будет иметь влияние на Европу. Потеряется союз между Вашингтоном и европейскими странами», — уточнил Владимир Зеленский в разговоре с телеканалом ARD. Интервью опубликовано на youtube-канале Офиса президента Украины. Зеленский также добавил — своими действиями США показывают Европе, что та останется в одиночестве, если европейские страны будут противостоять России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что Зеленский находится сейчас в непростом положении. Оно усугубляется еще и тем, что Киеву практически перестали выделять военную поддержку. По одной из версий от американских журналистов, Зеленский лишился поддержки, так как продолжает отказываться от переговоров. Украина проиграет без помощи Вашингтона, передает «Царьград» слова американского журналиста, приехавшего в Киев. Другой аналитик также сделал вывод, что украинско-американские отношения не изменятся , сообщает Pravda.ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если США будут затягивать с поддержкой Киева, в Европе поймут, что Вашингтон и ее готов будет бросить в одиночестве в нужный момент. С таким заявлением украинский лидер выступил в интервью немецкому телеканалу ARD. «Если в США будут затягивать с процессами по поддержке Украины — это будет иметь влияние на Европу. Потеряется союз между Вашингтоном и европейскими странами», — уточнил Владимир Зеленский в разговоре с телеканалом ARD. Интервью опубликовано на youtube-канале Офиса президента Украины. Зеленский также добавил — своими действиями США показывают Европе, что та останется в одиночестве, если европейские страны будут противостоять России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что Зеленский находится сейчас в непростом положении. Оно усугубляется еще и тем, что Киеву практически перестали выделять военную поддержку. По одной из версий от американских журналистов, Зеленский лишился поддержки, так как продолжает отказываться от переговоров. Украина проиграет без помощи Вашингтона, передает «Царьград» слова американского журналиста, приехавшего в Киев. Другой аналитик также сделал вывод, что украинско-американские отношения не изменятся, сообщает Pravda.ru.