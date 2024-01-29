Убийце медбрата из Березовского дали 17 лет колонии

29 января 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

Геннадий Казаков был под стражей с апреля 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский облсуд приговорил 66-летнего Геннадия Казакова, который убил медбрата Степана Шабурова из Березовского, к 17 годам колонии строгого режима. Информацию передает корреспондент URA.RU из зала суда. Казаков признан виновным по п. «и» ч.2 ст. 105 УК РФ («убийство из хулиганских побуждений»). Приговор также подразумевает последующее ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В конце апреля 2023 года Шабуров приехал по вызову к Казакову. Постучавшись в дверь, он получил ножевое ранение. Казаков посчитал, что медбрат громко постучал и ударил его в грудь. Родные погибшего требовали пожизненного заключения для осужденного. Свою вину Казаков признал.

Свердловский облсуд приговорил 66-летнего Геннадия Казакова, который убил медбрата Степана Шабурова из Березовского, к 17 годам колонии строгого режима. Информацию передает корреспондент URA.RU из зала суда. Казаков признан виновным по п. «и» ч.2 ст. 105 УК РФ («убийство из хулиганских побуждений»). Приговор также подразумевает последующее ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В конце апреля 2023 года Шабуров приехал по вызову к Казакову. Постучавшись в дверь, он получил ножевое ранение. Казаков посчитал, что медбрат громко постучал и ударил его в грудь. Родные погибшего требовали пожизненного заключения для осужденного. Свою вину Казаков признал.