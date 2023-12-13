Обвиняемый в убийстве медбрата Казаков просит отпустить его под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Казаков просит отпустить его под домашний арест из-за проблем с сердцем. Также он заявил, что препараты, которые передают в СИЗО, до него доходят с трудом», — передает корреспондент.
Нахождение в СИЗО у Казакова заканчивается 18 декабря, сейчас решается вопрос о необходимости продления меры пресечения. Также известно, что обвиняемый принес свои извинения вдове убитого медбрата.
«Вопросов к ней нет, я бы хотел извиниться», — заявил Казаков. Родные погибшего извинения не принимают и подали иски на 20 миллионов для компенсации за моральный ущерб.
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