13 декабря 2023

Свердловчанин, которого судят за убийство медбрата, попросился на свободу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Полине Захаровой в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, полиция, суд, мера пресечения, конвой, задержание
Казаков просит отпустить его под домашний арест из-за проблем с сердцем Фото:

Обвиняемый в убийстве медбрата Казаков просит отпустить его под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Казаков просит отпустить его под домашний арест из-за проблем с сердцем. Также он заявил, что препараты, которые передают в СИЗО, до него доходят с трудом», — передает корреспондент.

Нахождение в СИЗО у Казакова заканчивается 18 декабря, сейчас решается вопрос о необходимости продления меры пресечения. Также известно, что обвиняемый принес свои извинения вдове убитого медбрата.

«Вопросов к ней нет, я бы хотел извиниться», — заявил Казаков. Родные погибшего извинения не принимают и подали иски на 20 миллионов для компенсации за моральный ущерб.

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Обвиняемый в убийстве медбрата Казаков просит отпустить его под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Казаков просит отпустить его под домашний арест из-за проблем с сердцем. Также он заявил, что препараты, которые передают в СИЗО, до него доходят с трудом», — передает корреспондент. Нахождение в СИЗО у Казакова заканчивается 18 декабря, сейчас решается вопрос о необходимости продления меры пресечения. Также известно, что обвиняемый принес свои извинения вдове убитого медбрата. «Вопросов к ней нет, я бы хотел извиниться», — заявил Казаков. Родные погибшего извинения не принимают и подали иски на 20 миллионов для компенсации за моральный ущерб.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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