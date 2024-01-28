В ЯНАО участник СВО получил работу в морском пароходстве

В ЯНАО социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» помогли получить участнику СВО работу в Северном морском пароходстве. Об этом сообщают в пресс-службе филиала фонда.
«Социальный координатор Кристина Михеева помогла собрать комплект документов для оформления удостоверения, рассказала какие меры поддержки получит Иван, и сразу связалась со специалистами центра занятости. Там подобрали вакансии в соответствии с требованиями мужчины, выдали направления», — сообщили в пресс-службе ямальского филиала фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале.
Иван поблагодарил сотрудницу фонда Кристину Михееву и отметил, что доволен работой. Он также добавил, что благодаря помощи на работу удалось устроится в короткие сроки.
Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с военнослужащими, находящимися в отпуске и родственниками бойцов. Его интересовало, как реализуются региональные меры поддержки и обеспечение подразделений, где служат ямальцы.
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