28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

В ЯНАО участник СВО получил работу в морском пароходстве

«Защитники Отечества» помогли участнику СВО получить работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Участник СВО из ЯНАО получил работу в Северном морском пароходстве Фото:

В ЯНАО социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» помогли получить участнику СВО работу в Северном морском пароходстве. Об этом сообщают в пресс-службе филиала фонда.

«Социальный координатор Кристина Михеева помогла собрать комплект документов для оформления удостоверения, рассказала какие меры поддержки получит Иван, и сразу связалась со специалистами центра занятости. Там подобрали вакансии в соответствии с требованиями мужчины, выдали направления», — сообщили в пресс-службе ямальского филиала фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале.

Иван поблагодарил сотрудницу фонда Кристину Михееву и отметил, что доволен работой. Он также добавил, что благодаря помощи на работу удалось устроится в короткие сроки.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с военнослужащими, находящимися в отпуске и родственниками бойцов. Его интересовало, как реализуются региональные меры поддержки и обеспечение подразделений, где служат ямальцы.

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В ЯНАО социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» помогли получить участнику СВО работу в Северном морском пароходстве. Об этом сообщают в пресс-службе филиала фонда. «Социальный координатор Кристина Михеева помогла собрать комплект документов для оформления удостоверения, рассказала какие меры поддержки получит Иван, и сразу связалась со специалистами центра занятости. Там подобрали вакансии в соответствии с требованиями мужчины, выдали направления», — сообщили в пресс-службе ямальского филиала фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале. Иван поблагодарил сотрудницу фонда Кристину Михееву и отметил, что доволен работой. Он также добавил, что благодаря помощи на работу удалось устроится в короткие сроки. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с военнослужащими, находящимися в отпуске и родственниками бойцов. Его интересовало, как реализуются региональные меры поддержки и обеспечение подразделений, где служат ямальцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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