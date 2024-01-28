28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

Губернатор ЯНАО Артюхов встретился с участниками СВО

Артюхов провел встречу с ямальскими участниками спецоперации и их семьями
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов провел встречу с участниками СВО Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с участниками спецоперации и родственникам бойцов, которые несут службу в зоне СВО. Он интересовался вопросами снабжения батальонов, в которых служат ямальцы, а также реализацией мер поддержки в регионе, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Губернатор накануне встретился с участниками спецоперации и их близкими, а также семьями погибших бойцов из Салехарда и села Аксарка. Говорили о мерах поддержки, необходимости помощи семьям», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Военнослужащие, которые сейчас в отпуске, сообщили Артюхову, что снабжение частей, где служат ямальцы, находится на высоком уровне, у бойцов есть все необходимое. Спецпредставители округа регулярно посещают подразделения и обновляют заявки на требуемую технику. Жены бойцов выразили благодарность за оказываемые меры поддержки и поделились планами на будущее.

Ямал постоянно поддерживает военнослужащих. Волонтеры плетут маскировочные сети, а сбором помощи занимаются не только простые жители, но и региональные ведомства.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с участниками спецоперации и родственникам бойцов, которые несут службу в зоне СВО. Он интересовался вопросами снабжения батальонов, в которых служат ямальцы, а также реализацией мер поддержки в регионе, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Губернатор накануне встретился с участниками спецоперации и их близкими, а также семьями погибших бойцов из Салехарда и села Аксарка. Говорили о мерах поддержки, необходимости помощи семьям», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Военнослужащие, которые сейчас в отпуске, сообщили Артюхову, что снабжение частей, где служат ямальцы, находится на высоком уровне, у бойцов есть все необходимое. Спецпредставители округа регулярно посещают подразделения и обновляют заявки на требуемую технику. Жены бойцов выразили благодарность за оказываемые меры поддержки и поделились планами на будущее. Ямал постоянно поддерживает военнослужащих. Волонтеры плетут маскировочные сети, а сбором помощи занимаются не только простые жители, но и региональные ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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