Губернатор ЯНАО Артюхов встретился с участниками СВО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с участниками спецоперации и родственникам бойцов, которые несут службу в зоне СВО. Он интересовался вопросами снабжения батальонов, в которых служат ямальцы, а также реализацией мер поддержки в регионе, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Губернатор накануне встретился с участниками спецоперации и их близкими, а также семьями погибших бойцов из Салехарда и села Аксарка. Говорили о мерах поддержки, необходимости помощи семьям», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.
Военнослужащие, которые сейчас в отпуске, сообщили Артюхову, что снабжение частей, где служат ямальцы, находится на высоком уровне, у бойцов есть все необходимое. Спецпредставители округа регулярно посещают подразделения и обновляют заявки на требуемую технику. Жены бойцов выразили благодарность за оказываемые меры поддержки и поделились планами на будущее.
Ямал постоянно поддерживает военнослужащих. Волонтеры плетут маскировочные сети, а сбором помощи занимаются не только простые жители, но и региональные ведомства.
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