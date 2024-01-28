Губернатор ЯНАО Артюхов встретился с участниками СВО

Артюхов провел встречу с ямальскими участниками спецоперации и их семьями

29 января 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов провел встречу с участниками СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с участниками спецоперации и родственникам бойцов, которые несут службу в зоне СВО. Он интересовался вопросами снабжения батальонов, в которых служат ямальцы, а также реализацией мер поддержки в регионе, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Губернатор накануне встретился с участниками спецоперации и их близкими, а также семьями погибших бойцов из Салехарда и села Аксарка. Говорили о мерах поддержки, необходимости помощи семьям», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Военнослужащие, которые сейчас в отпуске, сообщили Артюхову, что снабжение частей, где служат ямальцы, находится на высоком уровне, у бойцов есть все необходимое. Спецпредставители округа регулярно посещают подразделения и обновляют заявки на требуемую технику. Жены бойцов выразили благодарность за оказываемые меры поддержки и поделились планами на будущее. Ямал постоянно поддерживает военнослужащих. Волонтеры плетут маскировочные сети, а сбором помощи занимаются не только простые жители, но и региональные ведомства.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с участниками спецоперации и родственникам бойцов, которые несут службу в зоне СВО. Он интересовался вопросами снабжения батальонов, в которых служат ямальцы, а также реализацией мер поддержки в регионе, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Губернатор накануне встретился с участниками спецоперации и их близкими, а также семьями погибших бойцов из Салехарда и села Аксарка. Говорили о мерах поддержки, необходимости помощи семьям», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Военнослужащие, которые сейчас в отпуске, сообщили Артюхову, что снабжение частей, где служат ямальцы, находится на высоком уровне, у бойцов есть все необходимое. Спецпредставители округа регулярно посещают подразделения и обновляют заявки на требуемую технику. Жены бойцов выразили благодарность за оказываемые меры поддержки и поделились планами на будущее. Ямал постоянно поддерживает военнослужащих. Волонтеры плетут маскировочные сети, а сбором помощи занимаются не только простые жители, но и региональные ведомства.