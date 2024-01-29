Стали известны подробности об атаке по нефтезаводу в Ярославле

Shot: удар дрона спровоцировал пожар на заводе в Ярославле
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В результате атаки дрона никто не пострадал, передает Shot Фото:

В результате атаки беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле загорелась внутреннее помещение. Однако пожар быстро потушили, никто не пострадал. Об этом сообщает Shot.

«Целью БПЛА был крупнейший нефтеперерабатывающий завод „Славнефть-ЯНОС“. <…> Произошел небольшой пожар, который работники быстро потушили своими силами», — передают авторы канала. В результате ЧП никто не пострадал. На месте работают экстренные службы. Отмечается, что вражеский дрон имел при себе взрывчатку.

На днях загорелся нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. За ним стояла украинская Служба безопасности, уточнили в «Интерфакс-Украина».

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В результате атаки беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле загорелась внутреннее помещение. Однако пожар быстро потушили, никто не пострадал. Об этом сообщает Shot. «Целью БПЛА был крупнейший нефтеперерабатывающий завод „Славнефть-ЯНОС“. <…> Произошел небольшой пожар, который работники быстро потушили своими силами», — передают авторы канала. В результате ЧП никто не пострадал. На месте работают экстренные службы. Отмечается, что вражеский дрон имел при себе взрывчатку. На днях загорелся нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. За ним стояла украинская Служба безопасности, уточнили в «Интерфакс-Украина».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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