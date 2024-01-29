Стали известны подробности об атаке по нефтезаводу в Ярославле

В результате атаки беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле загорелась внутреннее помещение. Однако пожар быстро потушили, никто не пострадал. Об этом сообщает Shot.
«Целью БПЛА был крупнейший нефтеперерабатывающий завод „Славнефть-ЯНОС“. <…> Произошел небольшой пожар, который работники быстро потушили своими силами», — передают авторы канала. В результате ЧП никто не пострадал. На месте работают экстренные службы. Отмечается, что вражеский дрон имел при себе взрывчатку.
На днях загорелся нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. За ним стояла украинская Служба безопасности, уточнили в «Интерфакс-Украина».
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