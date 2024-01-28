28 января 2024
27 января 2024

Тюменцам предлагают бесплатно проверить здоровье

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцам предлагают сделать УЗИ и сдать тест на ВИЧ Фото:

В Тюмени в ТЦ «Арсиб тауэр» жители смогут бесплатно проверить здоровье 4 февраля во Всемирный день борьбы против рака. Об этом сообщили в ифоцентре регионального правительства.

«„Палатку здоровья“ развернут в Тюмени во Всемирный день борьбы против рака. 4 февраля с 10:00 до 14:00 на третьем этаже ТЦ » Арсиб тауэр« (ул. Мельникайте 116/1) пройдет профилактическая акция», — сообщается в telegram-канале инфоцентра.

Тюменцам предлагают сделать УЗИ щитовидной железы, сдать анонимный экспресс-тест на ВИЧ, проконсультироваться с маммологом-онкологом, дерматологом и терапевтом. Также ожидаются викторина и кислородные коктейли.

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В Тюмени в ТЦ «Арсиб тауэр» жители смогут бесплатно проверить здоровье 4 февраля во Всемирный день борьбы против рака. Об этом сообщили в ифоцентре регионального правительства. «„Палатку здоровья“ развернут в Тюмени во Всемирный день борьбы против рака. 4 февраля с 10:00 до 14:00 на третьем этаже ТЦ » Арсиб тауэр« (ул. Мельникайте 116/1) пройдет профилактическая акция», — сообщается в telegram-канале инфоцентра. Тюменцам предлагают сделать УЗИ щитовидной железы, сдать анонимный экспресс-тест на ВИЧ, проконсультироваться с маммологом-онкологом, дерматологом и терапевтом. Также ожидаются викторина и кислородные коктейли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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