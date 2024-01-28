Тюменцам предлагают бесплатно проверить здоровье

29 января 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Тюменцам предлагают сделать УЗИ и сдать тест на ВИЧ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени в ТЦ «Арсиб тауэр» жители смогут бесплатно проверить здоровье 4 февраля во Всемирный день борьбы против рака. Об этом сообщили в ифоцентре регионального правительства. «„Палатку здоровья“ развернут в Тюмени во Всемирный день борьбы против рака. 4 февраля с 10:00 до 14:00 на третьем этаже ТЦ » Арсиб тауэр« (ул. Мельникайте 116/1) пройдет профилактическая акция», — сообщается в telegram-канале инфоцентра. Тюменцам предлагают сделать УЗИ щитовидной железы, сдать анонимный экспресс-тест на ВИЧ, проконсультироваться с маммологом-онкологом, дерматологом и терапевтом. Также ожидаются викторина и кислородные коктейли.

В Тюмени в ТЦ «Арсиб тауэр» жители смогут бесплатно проверить здоровье 4 февраля во Всемирный день борьбы против рака. Об этом сообщили в ифоцентре регионального правительства. «„Палатку здоровья“ развернут в Тюмени во Всемирный день борьбы против рака. 4 февраля с 10:00 до 14:00 на третьем этаже ТЦ » Арсиб тауэр« (ул. Мельникайте 116/1) пройдет профилактическая акция», — сообщается в telegram-канале инфоцентра. Тюменцам предлагают сделать УЗИ щитовидной железы, сдать анонимный экспресс-тест на ВИЧ, проконсультироваться с маммологом-онкологом, дерматологом и терапевтом. Также ожидаются викторина и кислородные коктейли.