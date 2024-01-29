Екатеринбургский рэпер Vacio весной отправится в армию после вечеринки Ивлеевой

Рэпер Vacio (Николай Васильев, родом из Екатеринбурга) отправится служить в армию в весенний призыв. Об этом сообщил адвокат артиста.
«Артист прошел медкомиссию в военкомате, категорию ему еще не назначили, но служить он уже точно будет», — пишет telegram-канал SHOT ссылаясь на слова адвоката Романа Попова. Также известно, что ранее музыканта не взяли в армию из-за псориаза.
В первый раз Николая Васильева арестовали из-за участия в «голой» вечеринке. Тогда суд постановил посадить его на 15 суток по статье за мелкое хулиганство — тот самый носок на причинном месте. А также выписал штраф в 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России). Позже Vacio повторно арестовали на 10 суток за хулиганство по делу о вечеринке. После арестов рэпер заявил, что готов пойти в армию, чтобы искупить свою вину. 16 января агентство сообщало, что Васильеву предложили служить в военно-оркестровых войсках. Подробнее о скандале — в сюжете URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.