Рэперу Vacio предложили служить в военно-оркестровых войсках

16 января 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Согласится ли Vacio служить в военно-оркестровых войсках, пока остается загадкой Фото: Илья Московец © URA.RU Рэпера Vacio (Николай Васильев, родом из Екатеринбурга) могут отправить служить в музыкальное подразделение армии России. Из преимуществ — возможность жить на съемной квартире и ходить на службу как на работу. Сегодня, 16 января, молодой человек побывал в военном комиссариате Савеловского района Москвы. «Николаю Васильеву сделали довольно заманчивое предложение — служить не в какой-нибудь холодной российской глубинке с бонусами типа уборки плаца ломом и покраски газонов, а в военно-оркестровых войсках. С правом уезжать домой каждые выходные и зарплатой, предварительно, 60к рублей», — сообщает telegram-канал Mash. При этом сам рэпер никак эту информацию не комментирует. Васильева выпустили из спецприемника после двух арестов из-за «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Мероприятие прошло в Москве 20 декабря, дресс-код предполагал минимум одежды на гостях. Vacio на празднике явился в одном носке на половом органе. Будучи заключенным, Васильев покаялся за свой поступок. По словам звездного адвоката Сергея Жорина, давление общественности на организатора вечеринки несопоставимо с ее поступком. После ареста парень рэпер заявил, что готов пойти в армию, чтобы искупить свою вину. Подробнее о скандале — в сюжете URA.RU.

Рэпера Vacio (Николай Васильев, родом из Екатеринбурга) могут отправить служить в музыкальное подразделение армии России. Из преимуществ — возможность жить на съемной квартире и ходить на службу как на работу. Сегодня, 16 января, молодой человек побывал в военном комиссариате Савеловского района Москвы. «Николаю Васильеву сделали довольно заманчивое предложение — служить не в какой-нибудь холодной российской глубинке с бонусами типа уборки плаца ломом и покраски газонов, а в военно-оркестровых войсках. С правом уезжать домой каждые выходные и зарплатой, предварительно, 60к рублей», — сообщает telegram-канал Mash. При этом сам рэпер никак эту информацию не комментирует. Васильева выпустили из спецприемника после двух арестов из-за «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Мероприятие прошло в Москве 20 декабря, дресс-код предполагал минимум одежды на гостях. Vacio на празднике явился в одном носке на половом органе. Будучи заключенным, Васильев покаялся за свой поступок. По словам звездного адвоката Сергея Жорина, давление общественности на организатора вечеринки несопоставимо с ее поступком. После ареста парень рэпер заявил, что готов пойти в армию, чтобы искупить свою вину. Подробнее о скандале — в сюжете URA.RU.