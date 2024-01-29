В каком состоянии находится свердловчанин, выпавший из отеля в Египте

Свердловчанин, выпавший из отеля в Хургаде, шестой день остается в коме
© Служба новостей «URA.RU»
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Египет, отдых туристов, мечеть
За жизнь уральского туриста борются египетские врачи Фото:

Житель Свердловской области, выпавший во время отдыха из отеля в Египте, остается в коме. Подробностями с URA.RU поделились в генеральном консульстве РФ.

«Состояние мужчины остается без изменений, он еще не приходил в себя. Вопрос о транспортировке обсуждается, но что-то конкретное сказать рано. Из России в Египет вылетел родственник пострадавшего, чтобы помогать в уходе за ним», — сообщили дипломаты.

Житель Свердловской области — 61-летний Иван Ширяев — отдыхал в Хургаде с женой и внуками. 24 января он выпал с балкона отеля с высоты второго этажа и впал в кому. Родные уверяют, что мужчина в тот вечер не пил, а просто вышел освежиться, перегнулся через низкие перила и, не удержавшись, рухнул вниз. В данный момент он находится в госпитале, где местные врачи пытаются реанимировать пациента.

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Житель Свердловской области, выпавший во время отдыха из отеля в Египте, остается в коме. Подробностями с URA.RU поделились в генеральном консульстве РФ. «Состояние мужчины остается без изменений, он еще не приходил в себя. Вопрос о транспортировке обсуждается, но что-то конкретное сказать рано. Из России в Египет вылетел родственник пострадавшего, чтобы помогать в уходе за ним», — сообщили дипломаты. Житель Свердловской области — 61-летний Иван Ширяев — отдыхал в Хургаде с женой и внуками. 24 января он выпал с балкона отеля с высоты второго этажа и впал в кому. Родные уверяют, что мужчина в тот вечер не пил, а просто вышел освежиться, перегнулся через низкие перила и, не удержавшись, рухнул вниз. В данный момент он находится в госпитале, где местные врачи пытаются реанимировать пациента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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