Прокуратура намерена вернуть арендованные «Газпромом» земли ЯНАО

29 января 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Надзорное ведомство намерено вернуть арендованные «Газпромом» земли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Арбитражном суде ЯНАО назначено первое заседание по иску окружной прокуратуры к ПАО «Газпром». Надзорное ведомство намерено вернуть арендованные акционерным обществом земли. Предварительное судебное заседание назначено на 20 марта этого года, следует из данных картотеки дел. Заинтересованное лицо — окружной департамент природных ресурсов и экологии. «Судья Арбитражного суда ЯНАО Соколов С. В., ознакомившись <…> с исковым заявлением прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа в интересах РФ в лице департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО к ПАО „Газпром“ об истребовании и обязаннее передать земельный участок по договору аренды <…> определил: исковое заявление прокуратуры ЯНАО принять, возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание Арбитражного суда на 20 марта 2024», — говорится в определении, опубликованном на сайте Арбитражного суда округа. Данное исковое заявление в отношении ПАО «Газпром» — не единственное. В свою очередь, окружной департамент природных ресурсов требует взыскать с газовой компании 1,2 млн рублей. Как сообщили в Арбитражном суде, речь идет о неустойке по договору аренды земельного участка. Предварительное заседание назначено на 29 марта. ПАО «Газпром» реализует проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Как уже сообщало URA.RU, правительство ЯНАО подписало соглашение о сотрудничестве с «Газпромом» на 2024—2026 годы. На рабочей встрече присутствовали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Арбитражном суде ЯНАО назначено первое заседание по иску окружной прокуратуры к ПАО «Газпром». Надзорное ведомство намерено вернуть арендованные акционерным обществом земли. Предварительное судебное заседание назначено на 20 марта этого года, следует из данных картотеки дел. Заинтересованное лицо — окружной департамент природных ресурсов и экологии. «Судья Арбитражного суда ЯНАО Соколов С. В., ознакомившись <…> с исковым заявлением прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа в интересах РФ в лице департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО к ПАО „Газпром“ об истребовании и обязаннее передать земельный участок по договору аренды <…> определил: исковое заявление прокуратуры ЯНАО принять, возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание Арбитражного суда на 20 марта 2024», — говорится в определении, опубликованном на сайте Арбитражного суда округа. Данное исковое заявление в отношении ПАО «Газпром» — не единственное. В свою очередь, окружной департамент природных ресурсов требует взыскать с газовой компании 1,2 млн рублей. Как сообщили в Арбитражном суде, речь идет о неустойке по договору аренды земельного участка. Предварительное заседание назначено на 29 марта. ПАО «Газпром» реализует проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Как уже сообщало URA.RU, правительство ЯНАО подписало соглашение о сотрудничестве с «Газпромом» на 2024—2026 годы. На рабочей встрече присутствовали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.