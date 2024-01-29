В Донецке при обстрелах ВСУ погибли два человека

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При обстреле ВСУ Донецка погибли два человека Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При обстрелах ВСУ в Донецке погибли два человека. Кроме того, поврежден автомобиль и остекление у домов.

«Известно о двух погибших, также есть раненые», — сообщил telegram-канал «Донецк Z». Там добавили, что фиксируется возгорание автомобиля, а в ряде домов повреждено остекление.

Утром 21 января ВСУ нанесли удар по рынку в Кировском районе Донецка. Тогда число погибших составило 27 человек, передает Life.

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При обстрелах ВСУ в Донецке погибли два человека. Кроме того, поврежден автомобиль и остекление у домов. «Известно о двух погибших, также есть раненые», — сообщил telegram-канал «Донецк Z». Там добавили, что фиксируется возгорание автомобиля, а в ряде домов повреждено остекление. Утром 21 января ВСУ нанесли удар по рынку в Кировском районе Донецка. Тогда число погибших составило 27 человек, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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