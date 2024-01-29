Армия и оружие В Донецке при обстрелах ВСУ погибли два человека 29 января 2024 в 17:45 Размер текста - 17 + При обстреле ВСУ Донецка погибли два человека Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При обстрелах ВСУ в Донецке погибли два человека. Кроме того, поврежден автомобиль и остекление у домов. «Известно о двух погибших, также есть раненые», — сообщил telegram-канал «Донецк Z». Там добавили, что фиксируется возгорание автомобиля, а в ряде домов повреждено остекление. Утром 21 января ВСУ нанесли удар по рынку в Кировском районе Донецка. Тогда число погибших составило 27 человек, передает Life. При обстрелах ВСУ в Донецке погибли два человека. Кроме того, поврежден автомобиль и остекление у домов. «Известно о двух погибших, также есть раненые», — сообщил telegram-канал «Донецк Z». Там добавили, что фиксируется возгорание автомобиля, а в ряде домов повреждено остекление. Утром 21 января ВСУ нанесли удар по рынку в Кировском районе Донецка. Тогда число погибших составило 27 человек, передает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям