В Донецке при обстрелах ВСУ погибли два человека

При обстреле ВСУ Донецка погибли два человека
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
При обстрелах ВСУ в Донецке погибли два человека. Кроме того, поврежден автомобиль и остекление у домов.
«Известно о двух погибших, также есть раненые», — сообщил telegram-канал «Донецк Z». Там добавили, что фиксируется возгорание автомобиля, а в ряде домов повреждено остекление.
Утром 21 января ВСУ нанесли удар по рынку в Кировском районе Донецка. Тогда число погибших составило 27 человек, передает
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