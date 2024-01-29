Московских врачей накажут за срыв консилиума по Мише Бахтину со СМА

29 января 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий и Яна пожаловались в Минздрав РФ на врачей, участвовавших в консилиуме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат Врачей федеральных центров Москвы, которые принимали участие в консилиуме по трехлетнему Мише Бахтину со СМА из Екатеринбурга, накажут за срыв консультации. По отношению к медикам будут приняты меры за нарушение врачебной этики. Об этом URA.RU рассказала представитель семьи Юлия Липинская (документ, подтверждающий ее слова, имеется в распоряжении редакции). «В адрес руководителей медицинских организаций направлены уведомления по вопросу поведения врачей, принимавших участие в консилиуме, с поручением принять меры по неукоснительному соблюдению этики и деонтологии сотрудниками вверенных учреждений», — говорится в документе, предоставленном URA.RU Липинской. 7 ноября 2023 года врачи федеральных центров отказались проводить консилиум в присутствии СМИ и сотрудников СКР в стенах Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге. Громкая история, связанная с семьей Бахтиных, началась в Екатеринбурге три года, когда на свет появился Миша с редким смертельным заболеванием — спинальная мышечная атрофия (СМА). Чтобы подарить единственному сыну шанс на жизнь, родители открыли сбор на самый дорогой препарат в мире — «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Сумму удалось собрать, а Миша смог получить заветный укол. Спустя время родители приняли решение продолжить терапию препаратом «Рисдиплам». Для этого родители обратились за его выдачей лекарства в свердловский минздрав, но получили отказ. Спустя время был проведен первый врачебный консилиум, на котором родителям отказали в смене терапии. С тех пор отец мальчика Дмитрий Бахтин несколько раз выходил на одиночный пикет в Екатеринбурге и в Москве. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врачей федеральных центров Москвы, которые принимали участие в консилиуме по трехлетнему Мише Бахтину со СМА из Екатеринбурга, накажут за срыв консультации. По отношению к медикам будут приняты меры за нарушение врачебной этики. Об этом URA.RU рассказала представитель семьи Юлия Липинская (документ, подтверждающий ее слова, имеется в распоряжении редакции). «В адрес руководителей медицинских организаций направлены уведомления по вопросу поведения врачей, принимавших участие в консилиуме, с поручением принять меры по неукоснительному соблюдению этики и деонтологии сотрудниками вверенных учреждений», — говорится в документе, предоставленном URA.RU Липинской. 7 ноября 2023 года врачи федеральных центров отказались проводить консилиум в присутствии СМИ и сотрудников СКР в стенах Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге. Громкая история, связанная с семьей Бахтиных, началась в Екатеринбурге три года, когда на свет появился Миша с редким смертельным заболеванием — спинальная мышечная атрофия (СМА). Чтобы подарить единственному сыну шанс на жизнь, родители открыли сбор на самый дорогой препарат в мире — «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Сумму удалось собрать, а Миша смог получить заветный укол. Спустя время родители приняли решение продолжить терапию препаратом «Рисдиплам». Для этого родители обратились за его выдачей лекарства в свердловский минздрав, но получили отказ. Спустя время был проведен первый врачебный консилиум, на котором родителям отказали в смене терапии. С тех пор отец мальчика Дмитрий Бахтин несколько раз выходил на одиночный пикет в Екатеринбурге и в Москве. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU.