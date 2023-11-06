Московские врачи сорвали консилиум по трехлетнему Мише Бахтину со СМА

В Екатеринбурге отказались проводить консилиум по Мише Бахтину в присутствии СМИ

Дмитрий несколько раз выходил на одиночный пикет в Екатеринбурге и в Москве, чтобы его сына вылечили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат

Трехлетний Миша Бахтин, которому в младенчестве поставили смертельный диагноз — спинальная мышечная атрофия, не получит препарат «Рисдиплам». Дело в том, что врачи из федеральных центров отказались проводить консилиум в присутствии СМИ, передает журналист URA.RU, побывавший на медицинской консультации.

«Трехсторонний врачебный консилиум не состоялся. Такое решение приняли врачи, представляющие федеральные центры», — передает журналист URA.RU, посетивший заседание медицинской комиссии. На консилиуме присутствовали представители СК РФ по Свердловской области.

Миша Бахтин с рождения ведет борьбу за возможность жить. Чтобы подарить единственному сыну шанс на жизнь, родители открыли сбор на самый дорогой препарат в мире — «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Сумму удалось собрать в короткие сроки, а Миша смог получить заветный укол.

Спустя время родители приняли решение продолжить терапию «Рисдипламом». Чтобы получить заветный препарат, родители обратились за его выдачей в региональный минздрав. Там отказали в терапии препаратом «Рисдиплам». Спустя время был проведен врачебный консилиум, на котором родителям отказали в смене терапии, ссылаясь на отсутствие такой общемировой практики. С тех пор отец мальчика Дмитрий несколько раз выходил на одиночный пикет в Екатеринбурге и в Москве. Вся информация о том, как развивается ситуация вокруг Миши Бахтина — в сюжете URA.RU.