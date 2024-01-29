Развлечения Спорт Тарасова прокляла CAS после дисквалификации Валиевой 29 января 2024 в 19:47 Размер текста - 17 + Татьяна Тарасова назвала мерзавцами и беспредельщиками CAS Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву. Тарасова прокляла тех, кто принял это решение. «Мерзавцы и беспредельщики. Будь они прокляты, свиньи поганые. Всю злость к нашей стране вымещают на маленькой девочке» — сказала Тарасова РИА Новости. Заслуженный тренер уточнила, что российской стороне следует подавать апелляцию. Также она назвала Валиеву сильной девочкой, которая все сможет преодолеть. CAS признал 17-летнюю Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Также суд рекомендовал лишить российскую команду командного золота Олимпиады в Пекине. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву. Тарасова прокляла тех, кто принял это решение. «Мерзавцы и беспредельщики. Будь они прокляты, свиньи поганые. Всю злость к нашей стране вымещают на маленькой девочке» — сказала Тарасова РИА Новости. Заслуженный тренер уточнила, что российской стороне следует подавать апелляцию. Также она назвала Валиеву сильной девочкой, которая все сможет преодолеть. CAS признал 17-летнюю Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Также суд рекомендовал лишить российскую команду командного золота Олимпиады в Пекине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям