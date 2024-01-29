Как российские спортсмены отреагировали на дисквалификацию Валиевой

Фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года

29 января 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Российское спортивное сообщество поддержало Камилу Валиеву после дисквалификации Фото: EPA/TASS Российская фигуристка Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года за якобы нарушение антидопинговых правил. Такое решение принял спортивный арбитражный суд (CAS). О реакции российского спортивного сообщества — в материале URA.RU. Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не был удивлен таким развитием событий. «Я не очень понимал позиции, честно говоря, тех, кто на что-то надеялся», — заявил Губерниев в беседе с корреспондентом интернет-портала «Чемпионат». «Мерзавцы и беспредельщики. Будь они прокляты, свиньи поганые», — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По ее словам, с помощью таких действий на маленькую девочку вымещают злость к России. Тренер также посоветовала подать апелляцию, а Валиеву назвала сильным человеком, который сможет преодолеть трудности. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин так же как и Губерниев высказался о том, что не удивлен дисквалификации фигуристки. «То, что с нами происходит последние два года… Все они делают планомерно», — подчеркнул он. Тренер сказал, что ему жаль, что Валиеву лишили возможности демонстрировать свои феноменальные прыжки. Бывший министр спорта РФ Павел Колобков, напротив, удивился такому решению. «Не ожидал такого сурового вердикта, все-таки надеялись на лучший исход», — отметил он. Колобков выразил интерес, какие аргументы представила российская сторона и в чем заключалась ее стратегия. Он также поддержал Валиеву и подчеркнул, что она является выдающейся спортсменкой, которая получала медали заслуженно. «Считаю, это решение чудовищно несправедливое и поляризованное. Наши спортивные чиновники должны использовать все средства для того, чтобы оспорить этот вердикт», — отреагировала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Она высказала слова поддержки фигуристке, а также пригласила ее в команду «НавкаTeam», рассказал корреспондент Sport24 . Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по туризму, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что необходимо требовать апелляцию дела Валиевой. Он пожелал девушке держать такие удары жизни и ни в коем случае не бросать фигурное катание, а также выразил уверенность, что у данной истории будет продолжение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская фигуристка Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года за якобы нарушение антидопинговых правил. Такое решение принял спортивный арбитражный суд (CAS). О реакции российского спортивного сообщества — в материале URA.RU. Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не был удивлен таким развитием событий. «Я не очень понимал позиции, честно говоря, тех, кто на что-то надеялся», — заявил Губерниев в беседе с корреспондентом интернет-портала «Чемпионат». «Мерзавцы и беспредельщики. Будь они прокляты, свиньи поганые», — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По ее словам, с помощью таких действий на маленькую девочку вымещают злость к России. Тренер также посоветовала подать апелляцию, а Валиеву назвала сильным человеком, который сможет преодолеть трудности. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин так же как и Губерниев высказался о том, что не удивлен дисквалификации фигуристки. «То, что с нами происходит последние два года… Все они делают планомерно», — подчеркнул он. Тренер сказал, что ему жаль, что Валиеву лишили возможности демонстрировать свои феноменальные прыжки. Бывший министр спорта РФ Павел Колобков, напротив, удивился такому решению. «Не ожидал такого сурового вердикта, все-таки надеялись на лучший исход», — отметил он. Колобков выразил интерес, какие аргументы представила российская сторона и в чем заключалась ее стратегия. Он также поддержал Валиеву и подчеркнул, что она является выдающейся спортсменкой, которая получала медали заслуженно. «Считаю, это решение чудовищно несправедливое и поляризованное. Наши спортивные чиновники должны использовать все средства для того, чтобы оспорить этот вердикт», — отреагировала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Она высказала слова поддержки фигуристке, а также пригласила ее в команду «НавкаTeam», рассказал корреспондент Sport24. Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по туризму, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что необходимо требовать апелляцию дела Валиевой. Он пожелал девушке держать такие удары жизни и ни в коем случае не бросать фигурное катание, а также выразил уверенность, что у данной истории будет продолжение.