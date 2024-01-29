Журналист Цимбалюк*: новым главкомом ВСУ назначен Буданов

Главкомом ВСУ станет Кирилл Буданов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Место главнокомандующего ВСУ займет Кирилл Буданов. Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк (признан иноагентом в РФ).
«Президент Украины назначил вместо Валерия Залужного — Кирилла Буданова», — написал Цимбалюк. Соответствующий пост он опубликовал в telegram-канале.
Ранее украинский депутат Борислав Береза заявил, что главкома ВСУ Валерия Залужного уволили с должности. При этом информация подтверждена не была.
*Роман Цимбалюк внесен в российский список иноагентов
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.