Журналист Цимбалюк*: новым главкомом ВСУ назначен Буданов

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Буданов Кирилл,  stock
Главкомом ВСУ станет Кирилл Буданов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Место главнокомандующего ВСУ займет Кирилл Буданов. Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк (признан иноагентом в РФ).

«Президент Украины назначил вместо Валерия Залужного — Кирилла Буданова», — написал Цимбалюк. Соответствующий пост он опубликовал в telegram-канале.

Ранее украинский депутат Борислав Береза заявил, что главкома ВСУ Валерия Залужного уволили с должности. При этом информация подтверждена не была.

*Роман Цимбалюк внесен в российский список иноагентов

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Место главнокомандующего ВСУ займет Кирилл Буданов. Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк (признан иноагентом в РФ). «Президент Украины назначил вместо Валерия Залужного — Кирилла Буданова», — написал Цимбалюк. Соответствующий пост он опубликовал в telegram-канале. Ранее украинский депутат Борислав Береза заявил, что главкома ВСУ Валерия Залужного уволили с должности. При этом информация подтверждена не была. *Роман Цимбалюк внесен в российский список иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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