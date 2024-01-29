В мире Украина Журналист Цимбалюк*: новым главкомом ВСУ назначен Буданов 29 января 2024 в 22:29 Размер текста - 17 + Главкомом ВСУ станет Кирилл Буданов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Место главнокомандующего ВСУ займет Кирилл Буданов. Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк (признан иноагентом в РФ). «Президент Украины назначил вместо Валерия Залужного — Кирилла Буданова», — написал Цимбалюк. Соответствующий пост он опубликовал в telegram-канале. Ранее украинский депутат Борислав Береза заявил, что главкома ВСУ Валерия Залужного уволили с должности. При этом информация подтверждена не была. *Роман Цимбалюк внесен в российский список иноагентов Место главнокомандующего ВСУ займет Кирилл Буданов. Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк (признан иноагентом в РФ). «Президент Украины назначил вместо Валерия Залужного — Кирилла Буданова», — написал Цимбалюк. Соответствующий пост он опубликовал в telegram-канале. Ранее украинский депутат Борислав Береза заявил, что главкома ВСУ Валерия Залужного уволили с должности. При этом информация подтверждена не была. *Роман Цимбалюк внесен в российский список иноагентов {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям