Экс-депутат Рады Береза: главкома ВСУ Залужного уволили

Главком ВСУ Валерий Залужный покинул свою должность. Об этом сообщил украинский депутат Борислав Береза.
«Мои источники из Офиса президента сообщили, что Залужного уволили с должности главы!» — написал Береза в своих соцсетях. Официально эта информация не подтверждена.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский решил освободить от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, не предоставляя ему нового места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что кандидатами на пост главнокомандующего ВСУ могут стать генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, глава ГУР Украины Кирилл Буданов и генерал-полковник Александр Сырский.
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