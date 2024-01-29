Экс-депутат Рады Береза: главкома ВСУ Залужного уволили

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Вооруженные силы Украины.stock, залужный валерий,  stock
Валерий Залужный покинул пост главкома ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главком ВСУ Валерий Залужный покинул свою должность. Об этом сообщил украинский депутат Борислав Береза.

«Мои источники из Офиса президента сообщили, что Залужного уволили с должности главы!» — написал Береза в своих соцсетях. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский решил освободить от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, не предоставляя ему нового места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что кандидатами на пост главнокомандующего ВСУ могут стать генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, глава ГУР Украины Кирилл Буданов и генерал-полковник Александр Сырский.

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Главком ВСУ Валерий Залужный покинул свою должность. Об этом сообщил украинский депутат Борислав Береза. «Мои источники из Офиса президента сообщили, что Залужного уволили с должности главы!» — написал Береза в своих соцсетях. Официально эта информация не подтверждена. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский решил освободить от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, не предоставляя ему нового места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что кандидатами на пост главнокомандующего ВСУ могут стать генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, глава ГУР Украины Кирилл Буданов и генерал-полковник Александр Сырский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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