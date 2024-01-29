В мире Украина Экс-депутат Рады Береза: главкома ВСУ Залужного уволили 29 января 2024 в 22:05 Размер текста - 17 + Валерий Залужный покинул пост главкома ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главком ВСУ Валерий Залужный покинул свою должность. Об этом сообщил украинский депутат Борислав Береза. «Мои источники из Офиса президента сообщили, что Залужного уволили с должности главы!» — написал Береза в своих соцсетях. Официально эта информация не подтверждена. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский решил освободить от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, не предоставляя ему нового места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что кандидатами на пост главнокомандующего ВСУ могут стать генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, глава ГУР Украины Кирилл Буданов и генерал-полковник Александр Сырский. Главком ВСУ Валерий Залужный покинул свою должность. Об этом сообщил украинский депутат Борислав Береза. «Мои источники из Офиса президента сообщили, что Залужного уволили с должности главы!» — написал Береза в своих соцсетях. Официально эта информация не подтверждена. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский решил освободить от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, не предоставляя ему нового места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что кандидатами на пост главнокомандующего ВСУ могут стать генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, глава ГУР Украины Кирилл Буданов и генерал-полковник Александр Сырский. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям