В мире Украина В Пентагоне не стали отрицать отставку главкома ВСУ Залужного 29 января 2024 в 23:23 Размер текста - 17 + В Минобороны США не ответили на вопрос об увольнении Залужного Фото: Официальный сайт президента Украины Министерство обороны США отказывается комментировать информацию об увольнении министра обороны Украины Валерия Залужного. Вопрос нужно перенаправить украинскому правительству, заявил официальный представитель ведомства. «Я предлагаю вам обратиться к украинскому правительству за комментарием по данному вопросу», — сказал представитель ведомства журналисту РИА Новости. Запрос был направлен из-за появившейся 29 января информации о якобы отставке Залужного. Об увольнении Залужного 29 января сообщил украинский депутат Борислав Береза. Минобороны Украины опровергло эту информацию. Министерство обороны США отказывается комментировать информацию об увольнении министра обороны Украины Валерия Залужного. Вопрос нужно перенаправить украинскому правительству, заявил официальный представитель ведомства. «Я предлагаю вам обратиться к украинскому правительству за комментарием по данному вопросу», — сказал представитель ведомства журналисту РИА Новости. Запрос был направлен из-за появившейся 29 января информации о якобы отставке Залужного. Об увольнении Залужного 29 января сообщил украинский депутат Борислав Береза. Минобороны Украины опровергло эту информацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям