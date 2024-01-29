В Пентагоне не стали отрицать отставку главкома ВСУ Залужного

В Минобороны США не ответили на вопрос об увольнении Залужного
Министерство обороны США отказывается комментировать информацию об увольнении министра обороны Украины Валерия Залужного. Вопрос нужно перенаправить украинскому правительству, заявил официальный представитель ведомства.
«Я предлагаю вам обратиться к украинскому правительству за комментарием по данному вопросу», — сказал представитель ведомства журналисту РИА Новости. Запрос был направлен из-за появившейся 29 января информации о якобы отставке Залужного.
Об увольнении Залужного 29 января сообщил украинский депутат Борислав Береза. Минобороны Украины опровергло эту информацию.
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