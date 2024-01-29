29 января 2024

В Пентагоне не стали отрицать отставку главкома ВСУ Залужного

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий,  stock
В Минобороны США не ответили на вопрос об увольнении Залужного Фото:

Министерство обороны США отказывается комментировать информацию об увольнении министра обороны Украины Валерия Залужного. Вопрос нужно перенаправить украинскому правительству, заявил официальный представитель ведомства.

«Я предлагаю вам обратиться к украинскому правительству за комментарием по данному вопросу», — сказал представитель ведомства журналисту РИА Новости. Запрос был направлен из-за появившейся 29 января информации о якобы отставке Залужного.

Об увольнении Залужного 29 января сообщил украинский депутат Борислав Береза. Минобороны Украины опровергло эту информацию.

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Министерство обороны США отказывается комментировать информацию об увольнении министра обороны Украины Валерия Залужного. Вопрос нужно перенаправить украинскому правительству, заявил официальный представитель ведомства. «Я предлагаю вам обратиться к украинскому правительству за комментарием по данному вопросу», — сказал представитель ведомства журналисту РИА Новости. Запрос был направлен из-за появившейся 29 января информации о якобы отставке Залужного. Об увольнении Залужного 29 января сообщил украинский депутат Борислав Береза. Минобороны Украины опровергло эту информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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