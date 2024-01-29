29 января 2024

Участники «Би-2» ждут депортации из Бангкока в клетке под палящим солнцем

© Служба новостей «URA.RU»
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День города в парке у Вечного огня. Магнитогорск, портрет, лева би-2, бортник егор
Музыкантов группы «Би-2» содержат в ужасных условиях Фото:

Участников группы «Би-2» держат в Бангкоке в клетке под палящим солнцем. Об этом сообщил журналист Михаил Козырев (признан Минюстом РФ иноагентом).

«Условия, в которых они содержатся — чудовищные. Клетка под раскаленным солнцем. В Таиланде сейчас 35-40 градусов жары», — цитирует журналиста НСН. Музыканты находятся почти без одежды.

Участников «Би-2» задержали в Таиланде в четверг за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере районного отделения полиции. Артисты озвучили три причины своего задержания в Таиланде. Они уверяют, что арест был осуществлен в результате «давления извне», связанного с их творчеством.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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Участников группы «Би-2» держат в Бангкоке в клетке под палящим солнцем. Об этом сообщил журналист Михаил Козырев (признан Минюстом РФ иноагентом). «Условия, в которых они содержатся — чудовищные. Клетка под раскаленным солнцем. В Таиланде сейчас 35-40 градусов жары», — цитирует журналиста НСН. Музыканты находятся почти без одежды. Участников «Би-2» задержали в Таиланде в четверг за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере районного отделения полиции. Артисты озвучили три причины своего задержания в Таиланде. Они уверяют, что арест был осуществлен в результате «давления извне», связанного с их творчеством. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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