Происшествия Участники «Би-2» ждут депортации из Бангкока в клетке под палящим солнцем 30 января 2024 в 00:06 Размер текста - 17 + Музыкантов группы «Би-2» содержат в ужасных условиях Фото: Илья Московец © URA.RU Участников группы «Би-2» держат в Бангкоке в клетке под палящим солнцем. Об этом сообщил журналист Михаил Козырев (признан Минюстом РФ иноагентом). «Условия, в которых они содержатся — чудовищные. Клетка под раскаленным солнцем. В Таиланде сейчас 35-40 градусов жары», — цитирует журналиста НСН. Музыканты находятся почти без одежды. Участников «Би-2» задержали в Таиланде в четверг за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере районного отделения полиции. Артисты озвучили три причины своего задержания в Таиланде. Они уверяют, что арест был осуществлен в результате «давления извне», связанного с их творчеством. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России. Участников группы «Би-2» держат в Бангкоке в клетке под палящим солнцем. Об этом сообщил журналист Михаил Козырев (признан Минюстом РФ иноагентом). «Условия, в которых они содержатся — чудовищные. Клетка под раскаленным солнцем. В Таиланде сейчас 35-40 градусов жары», — цитирует журналиста НСН. Музыканты находятся почти без одежды. Участников «Би-2» задержали в Таиланде в четверг за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере районного отделения полиции. Артисты озвучили три причины своего задержания в Таиланде. Они уверяют, что арест был осуществлен в результате «давления извне», связанного с их творчеством. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям