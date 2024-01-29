Адвокат владельца бренда масла «Олейна» Ванецяна опроверг арест бизнесмена

30 января 2024 в 00:52 Размер текста - 17 +

Решение о заочном аресте Ванецяна было принято с нарушениями и обжаловано Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Информация о заключении под стражу владельца бренда «Олейна» Карена Ванецяна не верна. Об этом сообщили его адвокаты. «Карен Ванецян на свободе и слухи о том, что он находится под стражей, не соответствуют действительности», — сказано в заявлении адвокатов, размещенном в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Также отмечается, что Ванецян не постоянно проживает в Армении и занимается предпринимательской деятельностью в нескольких странах, включая Россию. Адвокаты отметили, что решение о заочном аресте Ванецяна принято в Армении с нарушением процедур и было обжаловано в кассационном порядке. Именно поэтому оно не вступило в законную силу. Ранее сообщалось, что владельца бренда «Олейна» задержали в Москве. Отмечается, что в Армении на Ванецяна возбуждено уголовное дело за отмывание денег.

Информация о заключении под стражу владельца бренда «Олейна» Карена Ванецяна не верна. Об этом сообщили его адвокаты. «Карен Ванецян на свободе и слухи о том, что он находится под стражей, не соответствуют действительности», — сказано в заявлении адвокатов, размещенном в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Также отмечается, что Ванецян не постоянно проживает в Армении и занимается предпринимательской деятельностью в нескольких странах, включая Россию. Адвокаты отметили, что решение о заочном аресте Ванецяна принято в Армении с нарушением процедур и было обжаловано в кассационном порядке. Именно поэтому оно не вступило в законную силу. Ранее сообщалось, что владельца бренда «Олейна» задержали в Москве. Отмечается, что в Армении на Ванецяна возбуждено уголовное дело за отмывание денег.