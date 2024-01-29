29 января 2024

Адвокат владельца бренда масла «Олейна» Ванецяна опроверг арест бизнесмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, адвокат, суд, сторона защиты
Решение о заочном аресте Ванецяна было принято с нарушениями и обжаловано Фото:

Информация о заключении под стражу владельца бренда «Олейна» Карена Ванецяна не верна. Об этом сообщили его адвокаты.

«Карен Ванецян на свободе и слухи о том, что он находится под стражей, не соответствуют действительности», — сказано в заявлении адвокатов, размещенном в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Также отмечается, что Ванецян не постоянно проживает в Армении и занимается предпринимательской деятельностью в нескольких странах, включая Россию.

Адвокаты отметили, что решение о заочном аресте Ванецяна принято в Армении с нарушением процедур и было обжаловано в кассационном порядке. Именно поэтому оно не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что владельца бренда «Олейна» задержали в Москве. Отмечается, что в Армении на Ванецяна возбуждено уголовное дело за отмывание денег.

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Информация о заключении под стражу владельца бренда «Олейна» Карена Ванецяна не верна. Об этом сообщили его адвокаты. «Карен Ванецян на свободе и слухи о том, что он находится под стражей, не соответствуют действительности», — сказано в заявлении адвокатов, размещенном в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Также отмечается, что Ванецян не постоянно проживает в Армении и занимается предпринимательской деятельностью в нескольких странах, включая Россию. Адвокаты отметили, что решение о заочном аресте Ванецяна принято в Армении с нарушением процедур и было обжаловано в кассационном порядке. Именно поэтому оно не вступило в законную силу. Ранее сообщалось, что владельца бренда «Олейна» задержали в Москве. Отмечается, что в Армении на Ванецяна возбуждено уголовное дело за отмывание денег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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