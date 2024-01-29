«Известия»: владелец «Олейна» Ванецян был задержан на короткий срок

30 января 2024 в 04:52 Размер текста - 17 +

Бизнесмена отпустили на свободу после проверки личности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бизнесмен Карен Ванецян, владеющий брендом «Олейна», был задержан в Москве, но затем отпущен на свободу. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. «Правоохранительные органы задержали Карена Ванецяна в Москве, но отпустили после проверки личности. Выяснилось, что он гражданин РФ и не подлежит выдаче в Армению, объявившей его в розыск», — сообщили источники «Известиям». В январе 2023 года бизнесмен выкупил российский бизнес американского производителя масла под брендами Ideal, «Олейна» и «Масленица». Помимо российского гражданства, по информации «Известий», у Ванецяна так же есть паспорта Армении и Швейцарии. Telegram-канал Shot писал, что владельца крупнейшей в РФ компании по производству масла задержали по обвинению в отмывании денег. Уголовное дело возбуждено Арменией в 2018 году, но в розыск он был объявлен в 2023 году. Адвокаты опровергли информацию и заявили, что Ванецян не был заключен под стражу, отметив, что решение о заочном аресте принято в Армении с нарушением процедур и обжаловано в кассационном порядке.

Бизнесмен Карен Ванецян, владеющий брендом «Олейна», был задержан в Москве, но затем отпущен на свободу. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. «Правоохранительные органы задержали Карена Ванецяна в Москве, но отпустили после проверки личности. Выяснилось, что он гражданин РФ и не подлежит выдаче в Армению, объявившей его в розыск», — сообщили источники «Известиям». В январе 2023 года бизнесмен выкупил российский бизнес американского производителя масла под брендами Ideal, «Олейна» и «Масленица». Помимо российского гражданства, по информации «Известий», у Ванецяна так же есть паспорта Армении и Швейцарии. Telegram-канал Shot писал, что владельца крупнейшей в РФ компании по производству масла задержали по обвинению в отмывании денег. Уголовное дело возбуждено Арменией в 2018 году, но в розыск он был объявлен в 2023 году. Адвокаты опровергли информацию и заявили, что Ванецян не был заключен под стражу, отметив, что решение о заочном аресте принято в Армении с нарушением процедур и обжаловано в кассационном порядке.