29 января 2024

«Известия»: владелец «Олейна» Ванецян был задержан на короткий срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , арест, канвой
Бизнесмена отпустили на свободу после проверки личности Фото:

Бизнесмен Карен Ванецян, владеющий брендом «Олейна», был задержан в Москве, но затем отпущен на свободу. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

«Правоохранительные органы задержали Карена Ванецяна в Москве, но отпустили после проверки личности. Выяснилось, что он гражданин РФ и не подлежит выдаче в Армению, объявившей его в розыск», — сообщили источники «Известиям».

В январе 2023 года бизнесмен выкупил российский бизнес американского производителя масла под брендами Ideal, «Олейна» и «Масленица». Помимо российского гражданства, по информации «Известий», у Ванецяна так же есть паспорта Армении и Швейцарии.

Telegram-канал Shot писал, что владельца крупнейшей в РФ компании по производству масла задержали по обвинению в отмывании денег. Уголовное дело возбуждено Арменией в 2018 году, но в розыск он был объявлен в 2023 году. Адвокаты опровергли информацию и заявили, что Ванецян не был заключен под стражу, отметив, что решение о заочном аресте принято в Армении с нарушением процедур и обжаловано в кассационном порядке.

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Бизнесмен Карен Ванецян, владеющий брендом «Олейна», был задержан в Москве, но затем отпущен на свободу. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. «Правоохранительные органы задержали Карена Ванецяна в Москве, но отпустили после проверки личности. Выяснилось, что он гражданин РФ и не подлежит выдаче в Армению, объявившей его в розыск», — сообщили источники «Известиям». В январе 2023 года бизнесмен выкупил российский бизнес американского производителя масла под брендами Ideal, «Олейна» и «Масленица». Помимо российского гражданства, по информации «Известий», у Ванецяна так же есть паспорта Армении и Швейцарии. Telegram-канал Shot писал, что владельца крупнейшей в РФ компании по производству масла задержали по обвинению в отмывании денег. Уголовное дело возбуждено Арменией в 2018 году, но в розыск он был объявлен в 2023 году. Адвокаты опровергли информацию и заявили, что Ванецян не был заключен под стражу, отметив, что решение о заочном аресте принято в Армении с нарушением процедур и обжаловано в кассационном порядке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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