Депутата Европарламента обвинили в шпионаже в пользу России

Politico: депутат Европарламента Жданок обвиняется в шпионаже в пользу России

30 января 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Татьяну Жданок обвиняют в шпионаже, начато расследование, передает Politico Фото: Sputnik/РИА Новости Депутата законодательного собрания Латвии Татьяну Жданок обвиняют в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Politico. «Европейский парламент в понедельник начал расследование утверждений о том, что Татьяна Жданок, член законодательного собрания ЕС от Латвии, на протяжении многих лет работала в качестве российского шпиона», — передают авторы американского издания . Они отмечают, что изначально о подозрениях в том, что Жданок может работать на российскую сторону сообщило издание The Insider (признано иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента на территории РФ), специализирующееся на журналистских расследованиях. По итогу начато расследование. Отмечается, что председатель Европарламента Роберта Метсола серьезно отнесся к данным обвинениям и передал дело в Консультативный комитет по Кодексу поведения. Американские журналисты также припомнили, что Жданок выступала против резолюции, осуждающая проведение российской спецоперации на Украине. Только за январь были инициированы несколько дел в европейских странах, связанных с подозрением в шпионаже в пользу России. Например, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что Россия якобы будет использовать скрывающихся русских для шпионажа или диверсий. В Эстонии задержали россиянина по подозрению в шпионаже, передает MK.RU . Такой же инцидент случился и в Латвии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутата законодательного собрания Латвии Татьяну Жданок обвиняют в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Politico. «Европейский парламент в понедельник начал расследование утверждений о том, что Татьяна Жданок, член законодательного собрания ЕС от Латвии, на протяжении многих лет работала в качестве российского шпиона», — передают авторы американского издания. Они отмечают, что изначально о подозрениях в том, что Жданок может работать на российскую сторону сообщило издание The Insider (признано иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента на территории РФ), специализирующееся на журналистских расследованиях. По итогу начато расследование. Отмечается, что председатель Европарламента Роберта Метсола серьезно отнесся к данным обвинениям и передал дело в Консультативный комитет по Кодексу поведения. Американские журналисты также припомнили, что Жданок выступала против резолюции, осуждающая проведение российской спецоперации на Украине. Только за январь были инициированы несколько дел в европейских странах, связанных с подозрением в шпионаже в пользу России. Например, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что Россия якобы будет использовать скрывающихся русских для шпионажа или диверсий. В Эстонии задержали россиянина по подозрению в шпионаже, передает MK.RU. Такой же инцидент случился и в Латвии.