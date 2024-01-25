Nos: Финляндия подозревает Россию в шпионаже

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , пограничная зона, шипы, граница россии, шлагбаум, кпп
В Финляндии заявили о незаконном пересечении границы с РФ Фото:

Финляндия опасается, что Россия может дестабилизировать Европу из-за нелегальных мигрантов, которые въезжают в страну, несмотря на закрытую границу. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что Россия якобы будет использовать скрывающихся русских для шпионажа или диверсий.

«Мы должны ожидать, что Россия продолжит попытки дестабилизировать Финляндию и Европу», — приводит издание Nos слова Валтонен. Отмечается, что несмотря на то, что Финляндия закрыла границу с Россией, люди продолжают нелегально въезжать в страну.

Финляндия решила закрыть все КПП на границе с Россией с 15 декабря 2023 года. Закрытие границ связано с миграционным потоком. URA.RU в своем материале рассказывало о том, как финские власти принимали решение о закрытии и открытии своей восточной границы.

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Финляндия опасается, что Россия может дестабилизировать Европу из-за нелегальных мигрантов, которые въезжают в страну, несмотря на закрытую границу. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что Россия якобы будет использовать скрывающихся русских для шпионажа или диверсий. «Мы должны ожидать, что Россия продолжит попытки дестабилизировать Финляндию и Европу», — приводит издание Nos слова Валтонен. Отмечается, что несмотря на то, что Финляндия закрыла границу с Россией, люди продолжают нелегально въезжать в страну. Финляндия решила закрыть все КПП на границе с Россией с 15 декабря 2023 года. Закрытие границ связано с миграционным потоком. URA.RU в своем материале рассказывало о том, как финские власти принимали решение о закрытии и открытии своей восточной границы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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