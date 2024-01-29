В Кургане набирают детей на конкурс красоты

30 января 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

В Кургане пройдет новый сезон конкурса красоты Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кургане объявили набор детей для участия в конкурсе красоты. Новый сезон проекта «Мисс Краса» стартует 1 июня 2024 года. Об этом сообщается в социальных сетях. «Открыт набор детей от 4-14 лет для участия в новом сезоне проекта 1 июня 2024. Участие могут принять и мальчики», — указано в посте на странице «Miss-Krasa Kurgana» в социальной сети «ВКонтакте». Также сообщается, что 1 июня пройдет третий сезон конкурса «Мисс Краса» в Кургане. На странице также указано, что набор открыт для всех девушек, готовых изменить себя и свое окружение, избавиться от страхов, фобий и «нереализованностей». В проекте могут принять участие любые девушки без ограничений по росту, весу или возрасту. Ранее URA.RU писало, что в Кургане выбирали лучшего певца на престижном конкурсе «Арт-Арена». Участники были разбиты по возрастным номинациям.

В Кургане объявили набор детей для участия в конкурсе красоты. Новый сезон проекта «Мисс Краса» стартует 1 июня 2024 года. Об этом сообщается в социальных сетях. «Открыт набор детей от 4-14 лет для участия в новом сезоне проекта 1 июня 2024. Участие могут принять и мальчики», — указано в посте на странице «Miss-Krasa Kurgana» в социальной сети «ВКонтакте». Также сообщается, что 1 июня пройдет третий сезон конкурса «Мисс Краса» в Кургане. На странице также указано, что набор открыт для всех девушек, готовых изменить себя и свое окружение, избавиться от страхов, фобий и «нереализованностей». В проекте могут принять участие любые девушки без ограничений по росту, весу или возрасту. Ранее URA.RU писало, что в Кургане выбирали лучшего певца на престижном конкурсе «Арт-Арена». Участники были разбиты по возрастным номинациям.