29 января 2024

В Кургане набирают детей на конкурс красоты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль красоты "Ural Beauty Fest". Екатеринбург, мастер, парикмахер, прическа, парикмахерская, волосы, плойка, кудри, завивка
В Кургане пройдет новый сезон конкурса красоты Фото:

В Кургане объявили набор детей для участия в конкурсе красоты. Новый сезон проекта «Мисс Краса» стартует 1 июня 2024 года. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Открыт набор детей от 4-14 лет для участия в новом сезоне проекта 1 июня 2024. Участие могут принять и мальчики», — указано в посте на странице «Miss-Krasa Kurgana» в социальной сети «ВКонтакте».

Также сообщается, что 1 июня пройдет третий сезон конкурса «Мисс Краса» в Кургане. На странице также указано, что набор открыт для всех девушек, готовых изменить себя и свое окружение, избавиться от страхов, фобий и «нереализованностей». В проекте могут принять участие любые девушки без ограничений по росту, весу или возрасту.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане выбирали лучшего певца на престижном конкурсе «Арт-Арена». Участники были разбиты по возрастным номинациям.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане объявили набор детей для участия в конкурсе красоты. Новый сезон проекта «Мисс Краса» стартует 1 июня 2024 года. Об этом сообщается в социальных сетях. «Открыт набор детей от 4-14 лет для участия в новом сезоне проекта 1 июня 2024. Участие могут принять и мальчики», — указано в посте на странице «Miss-Krasa Kurgana» в социальной сети «ВКонтакте». Также сообщается, что 1 июня пройдет третий сезон конкурса «Мисс Краса» в Кургане. На странице также указано, что набор открыт для всех девушек, готовых изменить себя и свое окружение, избавиться от страхов, фобий и «нереализованностей». В проекте могут принять участие любые девушки без ограничений по росту, весу или возрасту. Ранее URA.RU писало, что в Кургане выбирали лучшего певца на престижном конкурсе «Арт-Арена». Участники были разбиты по возрастным номинациям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...