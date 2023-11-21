В Кургане выберут лучшего певца на престижном конкурсе. Видео

В Кургане выберут лучшего певца на соревновании «Арт-Арена»

22 ноября 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

В Кургане проходит последний этап конкурса «Арт-Арена» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане прошел конкурсный день городского соревнования певцов «Арт-Арена». Власти называют это соревнование престижным. О том, как прошел последний этап конкурса, корреспонденту URA.RU сообщили организаторы мероприятия. «Сегодня в конкурсе принимают участие курганцы от 5 до 25+ лет. То есть, возраст участников «Арт-Арены не ограничен. Обычно конкурс проходит в два этапа: отборочный тур и конкурсный день», — рассказали URA.RU организаторы конкурса «Арт-Арена». Сообщается, что участники разбиты по возрастным номинациям. Также на конкурсе представлены разные виды исполнительского мастерства: эстрадный и народный вокалы, авторские песни, «Номинация Z». Организаторы пояснили корреспонденту URA.RU, что в 2023 году добавили номинацию «Профи», которую ввели для того, чтобы в конкурсе могли принять участие певцы в возрасте от 35 лет. Как рассказывают организаторы, конкурс проводится с 1997 года. Отборочный тур завершился 19 ноября. Организаторы поделились, что на данном этапе было 63 участника. На конкурсном дне участников оказалось больше — 77 человек. Отмечается, что жюри оценивают вокальные данные, исполнительское мастерство и соответствие репертуара возрастным особенностям.

В Кургане прошел конкурсный день городского соревнования певцов «Арт-Арена». Власти называют это соревнование престижным. О том, как прошел последний этап конкурса, корреспонденту URA.RU сообщили организаторы мероприятия. «Сегодня в конкурсе принимают участие курганцы от 5 до 25+ лет. То есть, возраст участников «Арт-Арены не ограничен. Обычно конкурс проходит в два этапа: отборочный тур и конкурсный день», — рассказали URA.RU организаторы конкурса «Арт-Арена». Сообщается, что участники разбиты по возрастным номинациям. Также на конкурсе представлены разные виды исполнительского мастерства: эстрадный и народный вокалы, авторские песни, «Номинация Z». Организаторы пояснили корреспонденту URA.RU, что в 2023 году добавили номинацию «Профи», которую ввели для того, чтобы в конкурсе могли принять участие певцы в возрасте от 35 лет. Как рассказывают организаторы, конкурс проводится с 1997 года. Отборочный тур завершился 19 ноября. Организаторы поделились, что на данном этапе было 63 участника. На конкурсном дне участников оказалось больше — 77 человек. Отмечается, что жюри оценивают вокальные данные, исполнительское мастерство и соответствие репертуара возрастным особенностям.