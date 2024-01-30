У каждого пятого челябинца упала работоспособность

«Авито»: 20% челябинцев снизили работоспособность всего за месяц

Продуктивность на рабочем месте упала у 20% жителей региона Фото: Илья Московец © URA.RU

У каждого пятого жителя Челябинска в январе в сравнении с декабрем 2023 года работоспособность снизилась. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», продуктивных сотрудников осталось всего 37%.

«Согласно исследованию, в январе чуть больше трети челябинцев (37%) заявили о том, что чувствуют себя замотивированными и продуктивными. В декабре 2023 года данный показатель составлял 57%», — заявили URA.RU сотрудники платформы.

Для определения среднего уровня продуктивности жителей просили оценить свою мотивацию и работоспособность по десятибалльной шкале. Выяснилось, что среди челябинцев показатель значительно ниже, чем у остальных россиян. Например, в Волгограде продуктивными себя посчитали 64% респондентов, в Екатеринбурге — 55%, в Перми — 52%.

Исследователи узнали, в какое время дня челябинцы считают себя наиболее работоспособными. Почти у половины данный период приходится на время с 14 до 17 часов, у трети — с 10 до 12 часов. Четверть ощущает прилив сил с 12 до 14 часов, каждый пятый — с 17 до 20 часов вечера.

Среди жителей региона четверть обновила резюме и занялась поиском новой работы. Выгорание на рабочем месте для многих стало главной неудачей 2023 года.