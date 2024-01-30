В курганском суде обжалуют решение по иску к экс-замгубернатора Пугина

31 января 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

Решение по иску прокуратуры к экс-замгубернатора обжалуют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина Участники процесса по иску прокуратуры к бывшим чиновникам о возмещении ущерба, среди которых экс-замгубернатора Курганской области Сергей Пугин, подали жалобу. Стороны пытаются обжаловать решение в отношении одного из ответчиков. Данные об этом появились в системе ГАС «Правосудие». Редакция обратилась за разъяснениями в Шадринский районный суд. «Суд принял решение выделить в отдельное производство и передать в арбитражный суд материалы по делу ответчика (бывшего руководителя фирмы „Мультипласт“ Михаила) Третьякова из-за банкротства предприятия. Истец и другие ответчики обжалуют данное решение», — сообщили корреспонденту в пресс-службе суда. Ответчиками по делу, кроме экс-замгубернатора Пугина являются бывший глава Шадринского района Владимир Осокин и его заместитель Вячеслав Рознин. Экс-чиновники получили иск прокуратуры после признания их виновными в коррупции при строительстве соцобъектов в Шадринском районе. Фирма Третьякова выполняла и не довела их до конца работы, но их приняли и оплатили. Экс-чиновники были приговорены к различным срокам лишения свободы. В настоящий момент они уже находятся на свободе. Бизнесмен Третьяков отбывает наказание в колонии, его фирма находится в стадии банкротства. Как пояснили URA.RU в прокуратуре, иск о возмещении ущерба был подан солидарно к фигурантам по делам о строительстве по госконтракту. Пугин, Осокин, Рознин и Третьяков получили иск на 16,5 млн рублей. С Третьякова отдельно просят взыскать ущерб на сумму 11,8 млн. Выделение его дела в отдельное производство в ведомстве считают несправедливым. Аналогичное мнение у других ответчиков. Сторонами поданы жалобы, в которых они просят отменить решение. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура потребовала возместить ущерб, нанесенный бюджету при выполнении госконтрактов. Бывший первый замгубернатора Пугин прежде заявлял, что не считает себя виновным, и не согласен с требованиями ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участники процесса по иску прокуратуры к бывшим чиновникам о возмещении ущерба, среди которых экс-замгубернатора Курганской области Сергей Пугин, подали жалобу. Стороны пытаются обжаловать решение в отношении одного из ответчиков. Данные об этом появились в системе ГАС «Правосудие». Редакция обратилась за разъяснениями в Шадринский районный суд. «Суд принял решение выделить в отдельное производство и передать в арбитражный суд материалы по делу ответчика (бывшего руководителя фирмы „Мультипласт“ Михаила) Третьякова из-за банкротства предприятия. Истец и другие ответчики обжалуют данное решение», — сообщили корреспонденту в пресс-службе суда. Ответчиками по делу, кроме экс-замгубернатора Пугина являются бывший глава Шадринского района Владимир Осокин и его заместитель Вячеслав Рознин. Экс-чиновники получили иск прокуратуры после признания их виновными в коррупции при строительстве соцобъектов в Шадринском районе. Фирма Третьякова выполняла и не довела их до конца работы, но их приняли и оплатили. Экс-чиновники были приговорены к различным срокам лишения свободы. В настоящий момент они уже находятся на свободе. Бизнесмен Третьяков отбывает наказание в колонии, его фирма находится в стадии банкротства. Как пояснили URA.RU в прокуратуре, иск о возмещении ущерба был подан солидарно к фигурантам по делам о строительстве по госконтракту. Пугин, Осокин, Рознин и Третьяков получили иск на 16,5 млн рублей. С Третьякова отдельно просят взыскать ущерб на сумму 11,8 млн. Выделение его дела в отдельное производство в ведомстве считают несправедливым. Аналогичное мнение у других ответчиков. Сторонами поданы жалобы, в которых они просят отменить решение. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура потребовала возместить ущерб, нанесенный бюджету при выполнении госконтрактов. Бывший первый замгубернатора Пугин прежде заявлял, что не считает себя виновным, и не согласен с требованиями ведомства.