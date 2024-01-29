Следователи СКР возбудили дело после избиения подростка жителем Березников

30 января 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Уголовное дело возбуждено по статье о побоях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае следователями регионального СК возбуждено уголовное дело после избиения жителем Березников подростка. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СК по Прикамью. «Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю по факту причинения побоев несовершеннолетнему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). Следователями следственного отдела по г. Березники проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении ведомства. 28 января один из жителей Березников несколько раз ударил несовершеннолетнего возле магазина, расположенного по улице Юбилейная. Горожанину не понравилось, что 16-летний парень был в расстегнутой куртке. Сообщалось, что мужчина был пьян. По факту случившегося глава СК Александр Бастрыкин поручил коллегам в Пермском крае возбудить уголовное дело.

В Пермском крае следователями регионального СК возбуждено уголовное дело после избиения жителем Березников подростка. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СК по Прикамью. «Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю по факту причинения побоев несовершеннолетнему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). Следователями следственного отдела по г. Березники проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении ведомства. 28 января один из жителей Березников несколько раз ударил несовершеннолетнего возле магазина, расположенного по улице Юбилейная. Горожанину не понравилось, что 16-летний парень был в расстегнутой куртке. Сообщалось, что мужчина был пьян. По факту случившегося глава СК Александр Бастрыкин поручил коллегам в Пермском крае возбудить уголовное дело.