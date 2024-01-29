29 января 2024

Власти опровергли информацию о нападении на школу в Шадринске

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, депутат, телефон, чиновник, интернет, звонок, заседание глав
В мессенджерах распространяли фейк о нападении на школы Шадринска Фото:

Правительство Курганской области назвали информацию о нападении на школы в Шадринске недостоверной. Об этом чиновники сообщили в официальном telegram-канале мэрии Шадринска.

«Злоумышленниками был создан фейковый телеграм-канал от имени подростка с угрозами нападения на школы города. Правоохранители, безусловно, проверяют каждый сигнал. Школам Шадринска ничего не угрожает», — указано в посте канала «Шадринск. Официально».

Чиновники назвали сообщения о нападении на школы информационной атакой. Целью такой информации они считают распространение паники для манипуляции людьми. Сотрудники правоохранительных органов проводят профилактические мероприятия в школах Шадринска.

Ранее URA.RU писало, что подобные сообщения о нападении на школы уже было в Мокроусовском округе. Глава округа Владимир Демешкин назвал такие сообщения фейками.

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Правительство Курганской области назвали информацию о нападении на школы в Шадринске недостоверной. Об этом чиновники сообщили в официальном telegram-канале мэрии Шадринска. «Злоумышленниками был создан фейковый телеграм-канал от имени подростка с угрозами нападения на школы города. Правоохранители, безусловно, проверяют каждый сигнал. Школам Шадринска ничего не угрожает», — указано в посте канала «Шадринск. Официально». Чиновники назвали сообщения о нападении на школы информационной атакой. Целью такой информации они считают распространение паники для манипуляции людьми. Сотрудники правоохранительных органов проводят профилактические мероприятия в школах Шадринска. Ранее URA.RU писало, что подобные сообщения о нападении на школы уже было в Мокроусовском округе. Глава округа Владимир Демешкин назвал такие сообщения фейками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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