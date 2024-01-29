Власти опровергли информацию о нападении на школу в Шадринске

Правительство Курганской области назвали информацию о нападении на школы в Шадринске недостоверной. Об этом чиновники сообщили в официальном telegram-канале мэрии Шадринска.
«Злоумышленниками был создан фейковый телеграм-канал от имени подростка с угрозами нападения на школы города. Правоохранители, безусловно, проверяют каждый сигнал. Школам Шадринска ничего не угрожает», — указано в посте канала «Шадринск. Официально».
Чиновники назвали сообщения о нападении на школы информационной атакой. Целью такой информации они считают распространение паники для манипуляции людьми. Сотрудники правоохранительных органов проводят профилактические мероприятия в школах Шадринска.
Ранее URA.RU писало, что подобные сообщения о нападении на школы уже было в Мокроусовском округе. Глава округа Владимир Демешкин назвал такие сообщения фейками.
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