29 января 2024

В ЯНАО подорожали услуги частных стоматологов

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, стоматология, клещи, щипцы, инструменты стоматолога
Рост стоимости расходных материалов привел к подорожанию услуг стоматологов Фото:

В ямальских стоматологических клиниках рост стоимости импортных материалов привел к подорожанию услуг для населения. Это касается врачебного приема, лечения кариеса, изготовления коронок и зубных протезов, сообщают аналитики Банка России.

«После произошедшего ранее ослабления рубля выросли расходы стоматологических клиник на приобретение импортных материалов для лечения зубов (в первую очередь пломбировочных, а также расходных материалов для стоматологического оборудования). В результате в годовом сопоставлении ускорился рост цен на прием стоматолога, лечение кариеса, изготовление коронок и зубных протезов», — сообщает Банк России на своем официальном портале.

URA.RU направило в департамент здравоохранения запрос с просьбой прокомментировать рост стоимости услуг стоматологов. В ведомстве сообщили, что не отслеживают ценообразование в частных клиниках округа. Жители Ямала могут получить бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Лабытнанги (ЯНАО) на протяжении пяти дней не может попасть с ребенком с зубной болью в городскую стоматологию. Записаться невозможно и через «Госуслуги».

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В ямальских стоматологических клиниках рост стоимости импортных материалов привел к подорожанию услуг для населения. Это касается врачебного приема, лечения кариеса, изготовления коронок и зубных протезов, сообщают аналитики Банка России. «После произошедшего ранее ослабления рубля выросли расходы стоматологических клиник на приобретение импортных материалов для лечения зубов (в первую очередь пломбировочных, а также расходных материалов для стоматологического оборудования). В результате в годовом сопоставлении ускорился рост цен на прием стоматолога, лечение кариеса, изготовление коронок и зубных протезов», — сообщает Банк России на своем официальном портале. URA.RU направило в департамент здравоохранения запрос с просьбой прокомментировать рост стоимости услуг стоматологов. В ведомстве сообщили, что не отслеживают ценообразование в частных клиниках округа. Жители Ямала могут получить бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Лабытнанги (ЯНАО) на протяжении пяти дней не может попасть с ребенком с зубной болью в городскую стоматологию. Записаться невозможно и через «Госуслуги».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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