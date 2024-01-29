В ЯНАО подорожали услуги частных стоматологов

30 января 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Рост стоимости расходных материалов привел к подорожанию услуг стоматологов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ямальских стоматологических клиниках рост стоимости импортных материалов привел к подорожанию услуг для населения. Это касается врачебного приема, лечения кариеса, изготовления коронок и зубных протезов, сообщают аналитики Банка России. «После произошедшего ранее ослабления рубля выросли расходы стоматологических клиник на приобретение импортных материалов для лечения зубов (в первую очередь пломбировочных, а также расходных материалов для стоматологического оборудования). В результате в годовом сопоставлении ускорился рост цен на прием стоматолога, лечение кариеса, изготовление коронок и зубных протезов», — сообщает Банк России на своем официальном портале. URA.RU направило в департамент здравоохранения запрос с просьбой прокомментировать рост стоимости услуг стоматологов. В ведомстве сообщили, что не отслеживают ценообразование в частных клиниках округа. Жители Ямала могут получить бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Лабытнанги (ЯНАО) на протяжении пяти дней не может попасть с ребенком с зубной болью в городскую стоматологию. Записаться невозможно и через «Госуслуги».

В ямальских стоматологических клиниках рост стоимости импортных материалов привел к подорожанию услуг для населения. Это касается врачебного приема, лечения кариеса, изготовления коронок и зубных протезов, сообщают аналитики Банка России. «После произошедшего ранее ослабления рубля выросли расходы стоматологических клиник на приобретение импортных материалов для лечения зубов (в первую очередь пломбировочных, а также расходных материалов для стоматологического оборудования). В результате в годовом сопоставлении ускорился рост цен на прием стоматолога, лечение кариеса, изготовление коронок и зубных протезов», — сообщает Банк России на своем официальном портале. URA.RU направило в департамент здравоохранения запрос с просьбой прокомментировать рост стоимости услуг стоматологов. В ведомстве сообщили, что не отслеживают ценообразование в частных клиниках округа. Жители Ямала могут получить бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Лабытнанги (ЯНАО) на протяжении пяти дней не может попасть с ребенком с зубной болью в городскую стоматологию. Записаться невозможно и через «Госуслуги».