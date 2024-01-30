В Екатеринбурге министр обороны Сергей Шойгу побывал на Машиностроительном заводе имени Калинина (МЗИК). Там ему рассказали о круглосуточной работе предприятия, сообщает telegram-канал «Минобороны России».
«Генеральный директор ПАО „МЗИК“ Николай Клейн доложил министру, что предприятие досрочно сдало продукцию в рамках гособоронзаказа 2023 года и сразу приступило к выполнению плана 2024 года. Руководитель предприятия отметил, что „работаем днем и ночью“», — говорится в сообщении.
Шойгу провел совещание с руководителями нескольких свердловских оборонных предприятий и отметил, что объемы военного производства увеличились. «Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО, — там увеличение у нас более чем в два раза», — сказал министр.
Он подчеркнул, что в ближайшее время перед заводами встанет ряд ключевых вопросов, которые предстоит решать. «И решать достаточно энергично. Речь идет и о двигателях, и о наладке производства по пусковым установкам», — добавил Шойгу.
О прилете главы Минобороны в Екатеринбурге стало известно 30 января. Вместе с ним на Урал прибыл главком ВМФ Николай Евменов. Обоих военачальников в Свердловской области ждали еще две недели назад, но тогда визит отменился.
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