Шойгу доложили о круглосуточной работе оборонного завода в Екатеринбурге. Видео

30 января 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Шойгу отметил, что объемы военного производства выросли, но предстоит еще решить многое Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге министр обороны Сергей Шойгу побывал на Машиностроительном заводе имени Калинина (МЗИК). Там ему рассказали о круглосуточной работе предприятия, сообщает telegram-канал «Минобороны России». «Генеральный директор ПАО „МЗИК“ Николай Клейн доложил министру, что предприятие досрочно сдало продукцию в рамках гособоронзаказа 2023 года и сразу приступило к выполнению плана 2024 года. Руководитель предприятия отметил, что „работаем днем и ночью“», — говорится в сообщении. Шойгу провел совещание с руководителями нескольких свердловских оборонных предприятий и отметил, что объемы военного производства увеличились. «Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО, — там увеличение у нас более чем в два раза», — сказал министр. Он подчеркнул, что в ближайшее время перед заводами встанет ряд ключевых вопросов, которые предстоит решать. «И решать достаточно энергично. Речь идет и о двигателях, и о наладке производства по пусковым установкам», — добавил Шойгу. О прилете главы Минобороны в Екатеринбурге стало известно 30 января. Вместе с ним на Урал прибыл главком ВМФ Николай Евменов. Обоих военачальников в Свердловской области ждали еще две недели назад, но тогда визит отменился. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге министр обороны Сергей Шойгу побывал на Машиностроительном заводе имени Калинина (МЗИК). Там ему рассказали о круглосуточной работе предприятия, сообщает telegram-канал «Минобороны России». «Генеральный директор ПАО „МЗИК“ Николай Клейн доложил министру, что предприятие досрочно сдало продукцию в рамках гособоронзаказа 2023 года и сразу приступило к выполнению плана 2024 года. Руководитель предприятия отметил, что „работаем днем и ночью“», — говорится в сообщении. Шойгу провел совещание с руководителями нескольких свердловских оборонных предприятий и отметил, что объемы военного производства увеличились. «Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО, — там увеличение у нас более чем в два раза», — сказал министр. Он подчеркнул, что в ближайшее время перед заводами встанет ряд ключевых вопросов, которые предстоит решать. «И решать достаточно энергично. Речь идет и о двигателях, и о наладке производства по пусковым установкам», — добавил Шойгу. О прилете главы Минобороны в Екатеринбурге стало известно 30 января. Вместе с ним на Урал прибыл главком ВМФ Николай Евменов. Обоих военачальников в Свердловской области ждали еще две недели назад, но тогда визит отменился.