Свердловских мэров подготовили к выборам президента за 8 часов

Свердловских градоначальников собрали на совещание из-за выборов президента Фото: Илья Московец © URA.RU

В резиденции губернатора прошло совещание с главами свердловских муниципалитетов — как и анонсировало URA.RU, в однодневном формате с 9:00 до 17:30. Мэрам повторили установки по явке на выборах президента, озвученные ранее, а также заставили решать кейсы по привлечению различных социальных групп на избирательные участки. Об этом агентству рассказал один из участников собрания.

«Явка на избирательные участки должна составить не меньше 70-75%. Нужно было придумать, как этого добиться. Мэров разбили на девять команд, каждая должна была решить конкретный кейс — например, как мобилизовать бюджетников, сотрудников промышленных предприятий, как работать с оппозицией, со СМИ, проводить викторину», — поделился собеседник.

Одним из спикеров как раз был директор «Областной газеты» Антон Третьяков, который, по данным URA.RU, курирует проект «Опорный край». Розыгрыш квартир, машин, смартфонов и мотоциклов, который власти официально приурочили к 90-летию Свердловской области, а неофициально — к выборам президента — один из способов повысить явку, и мэры должны использовать его по максимуму, акцентировал в своем выступлении Третьяков.

А от политического вице-губернатора Олега Чемезова прозвучала установка отрабатывать в оперативном режиме обращения, которые не требуют больших финансовых и трудозатрат. Например, чистить дворы от снега, проводить освещение.

Губернатор Евгений Куйвашев совещание пропустил, хотя должен был выступить с короткой вступительной речью. Причина — визит главы Минобороны России Сергея Шойгу. Вместо Куйвашева выступил его первый заместитель Алексей Шмыков. Он рассказал о важности предстоящей кампании. Выборы президента пройдут в России 15 — 17 марта.