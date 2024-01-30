Свердловские власти скрывают приз на предвыборной викторине

30 января 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Какую именно модель «Москвича» будут разыгрывать, пока неизвестно Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На викторине «Опорный край», приуроченной к выборам президента 15 — 17 марта в Свердловской области, разыграют автомобили марки «Москвич». Об этом URA.RU стало известно по итогам совещания представителей губернаторской резиденции с мэрами. «Будут „Москвичи“. Но это попросили не афишировать», — поделился один из участников встречи. В кулуарах главы между собой шутили: секретность связана с тем, что организаторы боятся отпугнуть избирателей. Так ли это на самом деле, неизвестно. Официально викторину проводят по случаю 90-летия региона, которое отпраздновали 17 января. Считается, что ее цель — поднять явку на важнейшем для всей страны голосовании. Публичными организаторами выступили Уральская торгово-промышленная палата (УТПП), федерация профсоюзов и областной союз промышленников и предпринимателей. Автомобилей в призовом фонде будет 90. Также в списке — 1000 смартфонов, 20 мотоциклов «Урал» и 40 однокомнатных квартир на территории Екатеринбурга. Призы проспонсируют меценаты.

На викторине «Опорный край», приуроченной к выборам президента 15 — 17 марта в Свердловской области, разыграют автомобили марки «Москвич». Об этом URA.RU стало известно по итогам совещания представителей губернаторской резиденции с мэрами. «Будут „Москвичи“. Но это попросили не афишировать», — поделился один из участников встречи. В кулуарах главы между собой шутили: секретность связана с тем, что организаторы боятся отпугнуть избирателей. Так ли это на самом деле, неизвестно. Официально викторину проводят по случаю 90-летия региона, которое отпраздновали 17 января. Считается, что ее цель — поднять явку на важнейшем для всей страны голосовании. Публичными организаторами выступили Уральская торгово-промышленная палата (УТПП), федерация профсоюзов и областной союз промышленников и предпринимателей. Автомобилей в призовом фонде будет 90. Также в списке — 1000 смартфонов, 20 мотоциклов «Урал» и 40 однокомнатных квартир на территории Екатеринбурга. Призы проспонсируют меценаты.