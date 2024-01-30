Свердловские власти скрывают приз на предвыборной викторине

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Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь, автосалон, импортозамещение, ключи от автомобиля, москвич 3, шоу рум
Какую именно модель «Москвича» будут разыгрывать, пока неизвестно Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

На викторине «Опорный край», приуроченной к выборам президента 15 — 17 марта в Свердловской области, разыграют автомобили марки «Москвич». Об этом URA.RU стало известно по итогам совещания представителей губернаторской резиденции с мэрами.

«Будут „Москвичи“. Но это попросили не афишировать», — поделился один из участников встречи. В кулуарах главы между собой шутили: секретность связана с тем, что организаторы боятся отпугнуть избирателей. Так ли это на самом деле, неизвестно.

Официально викторину проводят по случаю 90-летия региона, которое отпраздновали 17 января. Считается, что ее цель — поднять явку на важнейшем для всей страны голосовании. Публичными организаторами выступили Уральская торгово-промышленная палата (УТПП), федерация профсоюзов и областной союз промышленников и предпринимателей. Автомобилей в призовом фонде будет 90. Также в списке — 1000 смартфонов, 20 мотоциклов «Урал» и 40 однокомнатных квартир на территории Екатеринбурга. Призы проспонсируют меценаты.

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На викторине «Опорный край», приуроченной к выборам президента 15 — 17 марта в Свердловской области, разыграют автомобили марки «Москвич». Об этом URA.RU стало известно по итогам совещания представителей губернаторской резиденции с мэрами. «Будут „Москвичи“. Но это попросили не афишировать», — поделился один из участников встречи. В кулуарах главы между собой шутили: секретность связана с тем, что организаторы боятся отпугнуть избирателей. Так ли это на самом деле, неизвестно. Официально викторину проводят по случаю 90-летия региона, которое отпраздновали 17 января. Считается, что ее цель — поднять явку на важнейшем для всей страны голосовании. Публичными организаторами выступили Уральская торгово-промышленная палата (УТПП), федерация профсоюзов и областной союз промышленников и предпринимателей. Автомобилей в призовом фонде будет 90. Также в списке — 1000 смартфонов, 20 мотоциклов «Урал» и 40 однокомнатных квартир на территории Екатеринбурга. Призы проспонсируют меценаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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