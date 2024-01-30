Politico: Пентагон готовится отправить ВСУ реактивные снаряды GLSDB

Пентагон испытал высокоточные реактивные снаряды GLSDB большой дальности, которые должны быть отправлены на Украину. Ракеты могут поступить на фронт уже в ближайшее время, сообщили осведомленные источники.
«Украина получит первую партию бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB — прим. URA.RU), совершенно нового оружия большой дальности производства Boeing, которого нет на складе даже в США… они поступят на поле боя уже в среду», — сообщили источники американского издания Politiсo. Один из собеседников сообщил изданию, что новые снаряды могут преодолеть расстояние около 150 километров.
Ракету малого диаметра GLSDB производят компании Boeing и Saab. У снаряда, запускаемого из реактивных систем залпового огня, есть ракетный двигатель. Подобное оборудование армия США имеет только в воздухе.
Источники из Пентагона сообщали, что США перенесли срок поставок высокоточных снарядов GLSDB с декабря 2023 года на 2024 год. Военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» полковник запаса Роман Насонов рассказал URA.RU, что планирующая бомба предназначена для эффективного поражения прежде всего внутри городской застройки.
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