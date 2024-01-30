Бастрыкину доложат о смерти ребенка во время родов в Челябинской области

31 января 2024 в 01:52 Размер текста - 17 +

Бастрыкину доложат о проведенных следствием действиях в отношении медиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи беременной девушке, во время родов потерявшей ребенка в роддоме Магнитогорска Челябинской области. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. «В СМИ и социальных медиа сообщается, что в январе текущего года 21-летнюю беременную жительницу города Магнитогорска Челябинской области госпитализировали для родоразрешения… Было принято решение о проведении кесарева сечения, однако в ходе операции был извлечен мертвый ребенок», — говорится в сообщении telegram-канала Следственного комитета РФ. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Как поясняют следователи, по приезду в больницу девушке стало плохо, однако медики не оказали ей своевременную помощь. Главе СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову поручено доложить о ходе следствия и его результатах центральному аппарату ведомства. Женщина приехала в роддом 15 января ночью с болями в животе. Она, согласно ее заявлению, попросила позвать дежурного врача, но ее не послушали, об этом случае рассказывало URA.RU. 17 января врач заметила зеленые воды и отправила роженицу на экстренное кесарево сечение, однако, ребенок к этому моменту уже умер. В областном минздраве сообщили, что по данному факту было начато служебное расследование. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи беременной девушке, во время родов потерявшей ребенка в роддоме Магнитогорска Челябинской области. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. «В СМИ и социальных медиа сообщается, что в январе текущего года 21-летнюю беременную жительницу города Магнитогорска Челябинской области госпитализировали для родоразрешения… Было принято решение о проведении кесарева сечения, однако в ходе операции был извлечен мертвый ребенок», — говорится в сообщении telegram-канала Следственного комитета РФ. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Как поясняют следователи, по приезду в больницу девушке стало плохо, однако медики не оказали ей своевременную помощь. Главе СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову поручено доложить о ходе следствия и его результатах центральному аппарату ведомства. Женщина приехала в роддом 15 января ночью с болями в животе. Она, согласно ее заявлению, попросила позвать дежурного врача, но ее не послушали, об этом случае рассказывало URA.RU. 17 января врач заметила зеленые воды и отправила роженицу на экстренное кесарево сечение, однако, ребенок к этому моменту уже умер. В областном минздраве сообщили, что по данному факту было начато служебное расследование.