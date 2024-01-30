30 января 2024

На Украине внесли новый законопроект о мобилизации: какие будут изменения

Новый закон о мобилизации на Украине снизит призывной возраст
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Призывной возраст на Украине снизится до 25 лет Фото:

В Верховную Раду Украины 30 января внесли на рассмотрение доработанный законопроект о мобилизации. Предыдущую версию вернули в правительство из-за несовершенства некоторых положений. URA.RU рассказывает, каким будет новый закон.

Призывной возраст, повестка и сроки явки

Согласно новому закону, призывной возраст будет снижен с 27 до 25 лет. Мужчины от 18 до 60 лет будут обязаны иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полиции. В течение 60 дней с начала проведения мобилизации или не позднее даты, указанной в повестке, военнообязанный должен явиться в военкомат.

Для получения электронных повесток необходимо завести личный кабинет. Днем вручения будут считать дату получения военкоматом уведомления о доставке письма в электронный кабинет.

Выезд из страны и борьба с уклонистами

Чтобы покинуть территорию Украины мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны будут предъявить военный билет с отметкой о снятии с учета. Ограничить выезд из страны уклонистов военкомат может через суд. Дело рассматривается в течение 15 дней. Также в судебном порядке могут быть арестованы банковские счета и водительские права тех, кто не выполняет требования военных.

Другие изменения

В новом законопроекте женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, подлежат постановке на воинский учет. Все призывники к месту службы доставляются местными органами власти.

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В Верховную Раду Украины 30 января внесли на рассмотрение доработанный законопроект о мобилизации. Предыдущую версию вернули в правительство из-за несовершенства некоторых положений. URA.RU рассказывает, каким будет новый закон. Согласно новому закону, призывной возраст будет снижен с 27 до 25 лет. Мужчины от 18 до 60 лет будут обязаны иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полиции. В течение 60 дней с начала проведения мобилизации или не позднее даты, указанной в повестке, военнообязанный должен явиться в военкомат. Для получения электронных повесток необходимо завести личный кабинет. Днем вручения будут считать дату получения военкоматом уведомления о доставке письма в электронный кабинет. Чтобы покинуть территорию Украины мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны будут предъявить военный билет с отметкой о снятии с учета. Ограничить выезд из страны уклонистов военкомат может через суд. Дело рассматривается в течение 15 дней. Также в судебном порядке могут быть арестованы банковские счета и водительские права тех, кто не выполняет требования военных. В новом законопроекте женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, подлежат постановке на воинский учет. Все призывники к месту службы доставляются местными органами власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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