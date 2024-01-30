На Украине внесли новый законопроект о мобилизации: какие будут изменения

Новый закон о мобилизации на Украине снизит призывной возраст

31 января 2024 в 02:41 Размер текста - 17 +

Призывной возраст на Украине снизится до 25 лет Фото: Официальный сайт президента Украины В Верховную Раду Украины 30 января внесли на рассмотрение доработанный законопроект о мобилизации. Предыдущую версию вернули в правительство из-за несовершенства некоторых положений. URA.RU рассказывает, каким будет новый закон. Призывной возраст, повестка и сроки явки Согласно новому закону, призывной возраст будет снижен с 27 до 25 лет. Мужчины от 18 до 60 лет будут обязаны иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полиции. В течение 60 дней с начала проведения мобилизации или не позднее даты, указанной в повестке, военнообязанный должен явиться в военкомат. Для получения электронных повесток необходимо завести личный кабинет. Днем вручения будут считать дату получения военкоматом уведомления о доставке письма в электронный кабинет. Выезд из страны и борьба с уклонистами Чтобы покинуть территорию Украины мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны будут предъявить военный билет с отметкой о снятии с учета. Ограничить выезд из страны уклонистов военкомат может через суд. Дело рассматривается в течение 15 дней. Также в судебном порядке могут быть арестованы банковские счета и водительские права тех, кто не выполняет требования военных. Другие изменения В новом законопроекте женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, подлежат постановке на воинский учет. Все призывники к месту службы доставляются местными органами власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Верховную Раду Украины 30 января внесли на рассмотрение доработанный законопроект о мобилизации. Предыдущую версию вернули в правительство из-за несовершенства некоторых положений. URA.RU рассказывает, каким будет новый закон. Согласно новому закону, призывной возраст будет снижен с 27 до 25 лет. Мужчины от 18 до 60 лет будут обязаны иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полиции. В течение 60 дней с начала проведения мобилизации или не позднее даты, указанной в повестке, военнообязанный должен явиться в военкомат. Для получения электронных повесток необходимо завести личный кабинет. Днем вручения будут считать дату получения военкоматом уведомления о доставке письма в электронный кабинет. Чтобы покинуть территорию Украины мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны будут предъявить военный билет с отметкой о снятии с учета. Ограничить выезд из страны уклонистов военкомат может через суд. Дело рассматривается в течение 15 дней. Также в судебном порядке могут быть арестованы банковские счета и водительские права тех, кто не выполняет требования военных. В новом законопроекте женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, подлежат постановке на воинский учет. Все призывники к месту службы доставляются местными органами власти.