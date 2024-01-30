30 января 2024

Миллиардер Рыболовлев проиграл Sotheby’s в суде по делу о картинах

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, заседание, суд, руки, суд присяжных
Суд присяжных отклонил иск Рыболовлева Фото:

Суд присяжных отклонил иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к Sotheby’s по делу о картинах. Об этом сообщает CNBC.

«Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев <…> проиграл иск в федеральном суде Нью-Йорка, в котором он обвинял аукционный дом Sotheby’s в том, что тот помогал арт-дилеру мошенничать», — говорится в материале. Присяжные вынесли решение в пользу Sotheby’s по всем доводам, которые Рыболовлев указал в иске.

Ранее сообщалось, что Рыболовлев может продать футбольный клуб «Монако». Миллиардеру поступило два выгодных предложения от американских инвесторов по поводу продажи клуба.

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Суд присяжных отклонил иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к Sotheby’s по делу о картинах. Об этом сообщает CNBC. «Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев <…> проиграл иск в федеральном суде Нью-Йорка, в котором он обвинял аукционный дом Sotheby’s в том, что тот помогал арт-дилеру мошенничать», — говорится в материале. Присяжные вынесли решение в пользу Sotheby’s по всем доводам, которые Рыболовлев указал в иске. Ранее сообщалось, что Рыболовлев может продать футбольный клуб «Монако». Миллиардеру поступило два выгодных предложения от американских инвесторов по поводу продажи клуба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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