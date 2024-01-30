Миллиардер Рыболовлев проиграл Sotheby’s в суде по делу о картинах

31 января 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

Суд присяжных отклонил иск Рыболовлева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд присяжных отклонил иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к Sotheby’s по делу о картинах. Об этом сообщает CNBC. «Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев <…> проиграл иск в федеральном суде Нью-Йорка, в котором он обвинял аукционный дом Sotheby’s в том, что тот помогал арт-дилеру мошенничать», — говорится в материале. Присяжные вынесли решение в пользу Sotheby’s по всем доводам, которые Рыболовлев указал в иске. Ранее сообщалось, что Рыболовлев может продать футбольный клуб «Монако». Миллиардеру поступило два выгодных предложения от американских инвесторов по поводу продажи клуба.

Суд присяжных отклонил иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к Sotheby’s по делу о картинах. Об этом сообщает CNBC. «Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев <…> проиграл иск в федеральном суде Нью-Йорка, в котором он обвинял аукционный дом Sotheby’s в том, что тот помогал арт-дилеру мошенничать», — говорится в материале. Присяжные вынесли решение в пользу Sotheby’s по всем доводам, которые Рыболовлев указал в иске. Ранее сообщалось, что Рыболовлев может продать футбольный клуб «Монако». Миллиардеру поступило два выгодных предложения от американских инвесторов по поводу продажи клуба.