Миллиардер Рыболовлев задумался над продажей клуба «Монако»

22 января 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

Владелец футбольного клуба «Монако» может его продать американцам Фото: Илья Московец © URA.RU Миллиардер Дмитрий Рыболовлев может продать футбольный клуб «Монако». Об этом сообщили французские журналисты. «Два американских инвестора, желающих вложиться в европейский футбол, проявили интерес к „Монако“. Рыболовлев получил два предварительных предложения с достаточно высокими ценами, чтобы задуматься о продаже клуба», — передает газета Les Echos. По данным издания, если Рыболовлев пойдет на сделку по продаже «Монако» новым инвесторам, то процесс займет несколько месяцев. Рыболовлев занимает 26-е место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes с состоянием 6,4 млрд долларов. Директор французского футбольного клуба «Монако» Тьяго Скуро отметил, что команда теоретически готова продать российского полузащитника Александра Головина. Это произойдет только на выгодных для себя условиях, уточнил Скуро. Ранее миллиардер из Перми, экс-владелец компании «Уралкалий» и президент футбольного клуба «Монако» Рыболовлев подал иск на один из старейших в мире аукционных домов Sotheby’s. Исковое заявление поступило в суд Нью-Йорка. Рыболовлев утверждает, что Sotheby’s намеренно завышал оценочную стоимость произведений искусства, к покупке которых он проявлял интерес.

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев может продать футбольный клуб «Монако». Об этом сообщили французские журналисты. «Два американских инвестора, желающих вложиться в европейский футбол, проявили интерес к „Монако“. Рыболовлев получил два предварительных предложения с достаточно высокими ценами, чтобы задуматься о продаже клуба», — передает газета Les Echos. По данным издания, если Рыболовлев пойдет на сделку по продаже «Монако» новым инвесторам, то процесс займет несколько месяцев. Рыболовлев занимает 26-е место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes с состоянием 6,4 млрд долларов. Директор французского футбольного клуба «Монако» Тьяго Скуро отметил, что команда теоретически готова продать российского полузащитника Александра Головина. Это произойдет только на выгодных для себя условиях, уточнил Скуро. Ранее миллиардер из Перми, экс-владелец компании «Уралкалий» и президент футбольного клуба «Монако» Рыболовлев подал иск на один из старейших в мире аукционных домов Sotheby’s. Исковое заявление поступило в суд Нью-Йорка. Рыболовлев утверждает, что Sotheby’s намеренно завышал оценочную стоимость произведений искусства, к покупке которых он проявлял интерес.