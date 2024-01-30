30 января 2024

Economist: Буданов в последний момент отказался от должности главкома ВСУ

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Буданов Кирилл,  stock
По мнению британских СМИ, Кирилл Буданов был одним из претендентов на пост Фото:

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в последний момент отказался занимать пост главкома вооруженными силами страны. Это произошло после того, как в Минобороны опровергли уход действующего командующего Валерия Залужного, передают информированные источники.

«Буданов в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего ВСУ», — слова источника приводит британский журнал The Economist. Глава ГУР Украины являлся одним из основных кандидатов на замену Залужному. Другим вероятным претендентом называли командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского.

По данным зарубежных журналистов, Залужному предложили должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. При этом украинские власти не выступали с официальными заявлениями на этот счет, пишет «Царьград».

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Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в последний момент отказался занимать пост главкома вооруженными силами страны. Это произошло после того, как в Минобороны опровергли уход действующего командующего Валерия Залужного, передают информированные источники. «Буданов в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего ВСУ», — слова источника приводит британский журнал The Economist. Глава ГУР Украины являлся одним из основных кандидатов на замену Залужному. Другим вероятным претендентом называли командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского. По данным зарубежных журналистов, Залужному предложили должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. При этом украинские власти не выступали с официальными заявлениями на этот счет, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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