Британия допустила отправку авианосца в Красное море для борьбы с хуситами

31 января 2024 в 06:08 Размер текста - 17 +

Британия может отправить в Красное море авианосец Фото: Министерство обороны Великобритании Великобритания в случае необходимости готова отправить авианосец в Красное море для борьбы с хуситами. Об этом заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи. Новость по теме Зачем США и Британия атаковали хуситов в Йемене: история конфликта «Eisenhower не может оставаться там всегда. В то же время необходимо поддерживать присутствие авианосца в регионе [Красного моря], поэтому мы можем сотрудничать с американцами, чтобы закрыть эту потребность», — сказал Хиппи, передает газета The Daily Telegraph. Хиппи отметил, что власти Лондона готовы пойти на такой шаг в случае необходимости. По его словам, британский военный корабль может заменить в районе боевого патрулирования американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower. Хуситы постоянно обстреливали торговые суда разных стран в Красном море. В начале января США и Великобритания начали совместную военную операцию против движения хуситов из Йемена. Цель — защитить важнейший торговый путь, который проходит через Красное море. Регулярные атаки на суда, проходящие через Красное море, могут обострить отношения между РФ и Саудовской Аравией, пишет Reuters.

Великобритания в случае необходимости готова отправить авианосец в Красное море для борьбы с хуситами. Об этом заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи. «Eisenhower не может оставаться там всегда. В то же время необходимо поддерживать присутствие авианосца в регионе [Красного моря], поэтому мы можем сотрудничать с американцами, чтобы закрыть эту потребность», — сказал Хиппи, передает газета The Daily Telegraph. Хиппи отметил, что власти Лондона готовы пойти на такой шаг в случае необходимости. По его словам, британский военный корабль может заменить в районе боевого патрулирования американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower. Хуситы постоянно обстреливали торговые суда разных стран в Красном море. В начале января США и Великобритания начали совместную военную операцию против движения хуситов из Йемена. Цель — защитить важнейший торговый путь, который проходит через Красное море. Регулярные атаки на суда, проходящие через Красное море, могут обострить отношения между РФ и Саудовской Аравией, пишет Reuters.