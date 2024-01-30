30 января 2024

Британия допустила отправку авианосца в Красное море для борьбы с хуситами

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ВМФ Великобритании. stock, нато, англия, корабль, ВМФ, авианосец, stock
Британия может отправить в Красное море авианосец Фото:

Великобритания в случае необходимости готова отправить авианосец в Красное море для борьбы с хуситами. Об этом заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

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«Eisenhower не может оставаться там всегда. В то же время необходимо поддерживать присутствие авианосца в регионе [Красного моря], поэтому мы можем сотрудничать с американцами, чтобы закрыть эту потребность», — сказал Хиппи, передает газета The Daily Telegraph.

Хиппи отметил, что власти Лондона готовы пойти на такой шаг в случае необходимости. По его словам, британский военный корабль может заменить в районе боевого патрулирования американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower.

Хуситы постоянно обстреливали торговые суда разных стран в Красном море. В начале января США и Великобритания начали совместную военную операцию против движения хуситов из Йемена. Цель — защитить важнейший торговый путь, который проходит через Красное море. Регулярные атаки на суда, проходящие через Красное море, могут обострить отношения между РФ и Саудовской Аравией, пишет Reuters.

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Великобритания в случае необходимости готова отправить авианосец в Красное море для борьбы с хуситами. Об этом заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи. «Eisenhower не может оставаться там всегда. В то же время необходимо поддерживать присутствие авианосца в регионе [Красного моря], поэтому мы можем сотрудничать с американцами, чтобы закрыть эту потребность», — сказал Хиппи, передает газета The Daily Telegraph. Хиппи отметил, что власти Лондона готовы пойти на такой шаг в случае необходимости. По его словам, британский военный корабль может заменить в районе боевого патрулирования американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower. Хуситы постоянно обстреливали торговые суда разных стран в Красном море. В начале января США и Великобритания начали совместную военную операцию против движения хуситов из Йемена. Цель — защитить важнейший торговый путь, который проходит через Красное море. Регулярные атаки на суда, проходящие через Красное море, могут обострить отношения между РФ и Саудовской Аравией, пишет Reuters.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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