«Уралтрансмаш» увеличит выпуск гаубиц после визита Шойгу

31 января 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу указал на поручение президента, которое «Уралтрансмашу» следует выполнять активнее Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Уральский завод транспортного машиностроения в Екатеринбурге («Уралтрансмаш», входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») увеличит производственные мощности, чтобы нарастить выпуск продукции — самоходных артиллерийских установок. Такое поручение руководству предприятия дал министр обороны Сергей Шойгу, побывавший здесь с инспекцией, передает telegram-канал Минобороны. «Если есть возможности, тогда нам эти возможности надо использовать», — указал Шойгу гендиректору предприятия Олегу Емельянову, который до этого докладывал — мощности для увеличения производства есть. Глава Минобороны напомнил, что речь идет о поручении президента Владимира Путина. И если выпуск систем 2С19 «Мста-С» идет в неплохом темпе, то по остальным надо наращивать объемы. «В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента», — отметил Шойгу. Также во время визита он раскритиковал главного конструктора за затягивание сроков изготовления перспективного артиллерийского комплекса — гаубицы «Коалиция СВ». Глава Минобороны прилетел в Екатеринбург 30 января. Он уже побывал на предприятиях концерна «Алмаз — Антей», где делают ракетные установки.

Уральский завод транспортного машиностроения в Екатеринбурге («Уралтрансмаш», входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») увеличит производственные мощности, чтобы нарастить выпуск продукции — самоходных артиллерийских установок. Такое поручение руководству предприятия дал министр обороны Сергей Шойгу, побывавший здесь с инспекцией, передает telegram-канал Минобороны. «Если есть возможности, тогда нам эти возможности надо использовать», — указал Шойгу гендиректору предприятия Олегу Емельянову, который до этого докладывал — мощности для увеличения производства есть. Глава Минобороны напомнил, что речь идет о поручении президента Владимира Путина. И если выпуск систем 2С19 «Мста-С» идет в неплохом темпе, то по остальным надо наращивать объемы. «В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента», — отметил Шойгу. Также во время визита он раскритиковал главного конструктора за затягивание сроков изготовления перспективного артиллерийского комплекса — гаубицы «Коалиция СВ». Глава Минобороны прилетел в Екатеринбург 30 января. Он уже побывал на предприятиях концерна «Алмаз — Антей», где делают ракетные установки.