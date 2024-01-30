30 января 2024

«Уралтрансмаш» увеличит выпуск гаубиц после визита Шойгу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей,  stock
Сергей Шойгу указал на поручение президента, которое «Уралтрансмашу» следует выполнять активнее Фото:

Уральский завод транспортного машиностроения в Екатеринбурге («Уралтрансмаш», входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») увеличит производственные мощности, чтобы нарастить выпуск продукции — самоходных артиллерийских установок. Такое поручение руководству предприятия дал министр обороны Сергей Шойгу, побывавший здесь с инспекцией, передает telegram-канал Минобороны.

«Если есть возможности, тогда нам эти возможности надо использовать», — указал Шойгу гендиректору предприятия Олегу Емельянову, который до этого докладывал — мощности для увеличения производства есть. Глава Минобороны напомнил, что речь идет о поручении президента Владимира Путина. И если выпуск систем 2С19 «Мста-С» идет в неплохом темпе, то по остальным надо наращивать объемы.

«В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента», — отметил Шойгу. Также во время визита он раскритиковал главного конструктора за затягивание сроков изготовления перспективного артиллерийского комплекса — гаубицы «Коалиция СВ».

Глава Минобороны прилетел в Екатеринбург 30 января. Он уже побывал на предприятиях концерна «Алмаз — Антей», где делают ракетные установки.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уральский завод транспортного машиностроения в Екатеринбурге («Уралтрансмаш», входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») увеличит производственные мощности, чтобы нарастить выпуск продукции — самоходных артиллерийских установок. Такое поручение руководству предприятия дал министр обороны Сергей Шойгу, побывавший здесь с инспекцией, передает telegram-канал Минобороны. «Если есть возможности, тогда нам эти возможности надо использовать», — указал Шойгу гендиректору предприятия Олегу Емельянову, который до этого докладывал — мощности для увеличения производства есть. Глава Минобороны напомнил, что речь идет о поручении президента Владимира Путина. И если выпуск систем 2С19 «Мста-С» идет в неплохом темпе, то по остальным надо наращивать объемы. «В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента», — отметил Шойгу. Также во время визита он раскритиковал главного конструктора за затягивание сроков изготовления перспективного артиллерийского комплекса — гаубицы «Коалиция СВ». Глава Минобороны прилетел в Екатеринбург 30 января. Он уже побывал на предприятиях концерна «Алмаз — Антей», где делают ракетные установки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...