30 января 2024

Страницу «ВКонтакте» экс-депутата Медведева, критиковавшего СВО, заблокировали

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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, медведев сергей
Медведев был депутатом от фракции КПРФ Фото:
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Пермский депутат от КПРФ публично выступил против СВО и уехал из России

Страницу бывшего депутата пермской городской Думы Сергея Медведева в соцсети «ВКонтакте» заблокировали. Причиной этому послужило решение Генпрокуратуры.

«Роскомнадзор заблокировал страницу бывшего депутата гордумы Перми Сергея Медведева в соцсети „ВКонтакте“. Основанием для этого стало решение генпрокуратуры РФ от 29 января 2024 года», — пишет «Коммерсант Прикамье».

Ранее Медведев опубликовал скандальный пост, в котором критиковал СВО. Его лишили депутатских полномочий, а его мандат передали помощнику главы крайкома КПРФ Алексею Мехоношину. Также стало известно, что Медведев уехал из России.

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Страницу бывшего депутата пермской городской Думы Сергея Медведева в соцсети «ВКонтакте» заблокировали. Причиной этому послужило решение Генпрокуратуры. «Роскомнадзор заблокировал страницу бывшего депутата гордумы Перми Сергея Медведева в соцсети „ВКонтакте“. Основанием для этого стало решение генпрокуратуры РФ от 29 января 2024 года», — пишет «Коммерсант Прикамье». Ранее Медведев опубликовал скандальный пост, в котором критиковал СВО. Его лишили депутатских полномочий, а его мандат передали помощнику главы крайкома КПРФ Алексею Мехоношину. Также стало известно, что Медведев уехал из России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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