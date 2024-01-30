Страницу «ВКонтакте» экс-депутата Медведева, критиковавшего СВО, заблокировали

31 января 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

Медведев был депутатом от фракции КПРФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Пермский депутат от КПРФ публично выступил против СВО и уехал из России Страницу бывшего депутата пермской городской Думы Сергея Медведева в соцсети «ВКонтакте» заблокировали. Причиной этому послужило решение Генпрокуратуры. «Роскомнадзор заблокировал страницу бывшего депутата гордумы Перми Сергея Медведева в соцсети „ВКонтакте“. Основанием для этого стало решение генпрокуратуры РФ от 29 января 2024 года», — пишет «Коммерсант Прикамье». Ранее Медведев опубликовал скандальный пост, в котором критиковал СВО. Его лишили депутатских полномочий, а его мандат передали помощнику главы крайкома КПРФ Алексею Мехоношину. Также стало известно, что Медведев уехал из России.

Страницу бывшего депутата пермской городской Думы Сергея Медведева в соцсети «ВКонтакте» заблокировали. Причиной этому послужило решение Генпрокуратуры. «Роскомнадзор заблокировал страницу бывшего депутата гордумы Перми Сергея Медведева в соцсети „ВКонтакте“. Основанием для этого стало решение генпрокуратуры РФ от 29 января 2024 года», — пишет «Коммерсант Прикамье». Ранее Медведев опубликовал скандальный пост, в котором критиковал СВО. Его лишили депутатских полномочий, а его мандат передали помощнику главы крайкома КПРФ Алексею Мехоношину. Также стало известно, что Медведев уехал из России.